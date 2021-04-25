警方懷疑林嫌還有暗藏槍枝，經不斷勸說後，林嫌才坦承屋外香蕉樹下還有埋藏1把改造手槍、槍管已通。（翻攝畫面）

警方懷疑林嫌還有暗藏槍枝，經不斷勸說後，林嫌才坦承屋外香蕉樹下還有埋藏1把改造手槍、槍管已通。（翻攝畫面）

警方共查獲2把改造手槍、子彈6顆及毒品等證物。（翻攝畫面）

槍毒犯逃竄3樓屋頂欲跳樓逃逸 驚見早已被優勢警力包圍

50歲林姓男子涉嫌持有槍毒，新北市中和警分局獲報19日南下桃園查緝，保大霹靂員警由正門攻堅，林嫌聽聞聲響後立即逃竄至3樓屋頂準備跳樓逃逸，但周圍早已被優勢警力包圍，林嫌最後乖乖就逮，共查獲2把改造手槍、子彈6顆及毒品等證物。

中和警分局獲報林嫌持有槍毒，申請保大霹靂員警支援，19日下午2時許南下桃園市桃園區富國路某3層樓民宅查緝，霹靂員警由正門破門攻堅，其餘警員則包圍民宅，並攀爬上2樓戒備。

林嫌在屋內聽聞破門聲響，立即逃竄至3樓屋頂準備跳樓逃逸，但他發現周圍早已被優勢警力包圍，在警方勸說下乖乖就逮。

警方在屋內查獲1把未通槍管的改造手槍、子彈6顆、毒品安非他命1包、海洛因8包等證物。警方懷疑林嫌還有暗藏槍枝，經不斷勸說後，林嫌才坦承屋外香蕉樹下還有埋藏1把改造手槍、槍管已通。

警方訊後依違反《槍砲彈藥管制條例》及《毒品危害防制條例》將林嫌移送至台灣桃園地方檢察署複訊，檢察官諭知交保。

(中時 )