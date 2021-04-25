王宥忻（左）日前開設YT網路節目，祈錦鈅（右）擔任助理主持。（固力狗娛樂提供）

王宥忻日前開設YT網路節目《新創大戰：START UP WARS》，不僅由她領軍，凱開、祈錦鈅也擔任助理主持，王宥忻在節目中化身投資人兼創業導師，提供網路報名的百家新創業主，經過層層關卡最後勝選的冠軍獲得100萬創業基金。節目在開錄的第一天出現小插曲，開工拜拜時，不速之客草泥馬麥可突然出現，失控把拜拜的鳳梨吃了，大家一陣慌亂善後，製作人笑說是好兆頭代表這個節目應該會大旺。

祈錦鈅擔任第一集的助理主持人，開心分享說：「這個助理主持工作非常花費腦力，看了上百家的徵選資料，可以感受到創業者堅持和用心，在節目中和宥忻老師學習很多獨特的看法收穫很多。希望自己有能力也可以創業成功，覺得創業就像生寶寶一樣，要和對的人（合夥人）、對的時機 （符合市場需求）、再來就是熱情和專業才能把事業好好經營下去。」

王宥忻從大家報名的資料看出態度，有些人錄製過來的影片就是廣告片，真的很不用心，沒有真正說明自己的特色或是針對這個比賽的作準備，往往機會就流失了。她強調創業有一點十分重要，就是要知道市場在哪裡？如果搞不清楚客戶在哪，那麼創業之路就會很艱鉅。「例如第一集有個廠商是強調能量鍺內褲強調穿了之後會增加『重要部位』的血液循環會爆發體內小宇宙，定位明確也看到很多男性的需求，到時來買一條給老公穿看是否實用」。

(中時 )