110年全國中等學校運動會日前圓滿落幕，新竹縣代表隊榮獲14金13銀22銅，共總49面獎牌，突破新竹縣歷年來最佳奪牌成績，總得牌數較前一屆增加4面金牌，總數增加6面也為歷年最多，代表新竹縣體育競技實力逐漸提升！

縣長楊文科表示，在全體教育伙伴的努力之下，新竹縣體育發展逐年提升，今年參加全中會參賽的國高中學校達29所，競賽項目共計21項，其中更以以自由車、田徑及滑輪溜冰三項表現極為優異。

自由車項目新竹縣獲得5金2銀的亮眼成績，第一面金牌由新豐國中朱建學奪得，朱自我要求極高，教練方芬芳給他的訓練任務都能很努力完成，在全中運公路賽奪得兩金。

仰德高中陳立宸熱愛自由車運動，過去因經驗不足錯失獎牌，終於在今年全中運獲得雙金榮耀。高女組由仰德高中吳婭弘獲得一金二銀的佳績，她不懼烈日，曬黑或受傷都沒有退縮，練習量與男生一樣或更多，為金牌及國手夢而拼搏。

田徑項目獲得3金5銀4銅，湖口高中鄭亞涵榮獲高女組徑走金牌，她期待能再突破更上一層樓。成功國中體育班江柏翰及高瑀琪則在鐵餅跟鉛球項目奪金。

滑輪溜冰項目摘下2金3銀3銅，仰德高中曾嘉成、陳俊豪與許佳學發揮團隊實力，包辦高中男子組金、銀、銅牌，其中曾嘉成更以絕佳成績雙破大會與全國男子組紀錄，再獲10000公尺爭先賽金牌。

教育處表示，今年在全中運能有如此佳績，要感謝基層教練努力培訓選手，縣府亦積極投入多項資源，如提升參賽補助金、代表隊補助金及獎勵金，並投入體育班三級培訓發展，更積極增置運動設施，讓選手在完整的訓練及照顧下，持續站上全國舞台爭取佳績。

(中時 )