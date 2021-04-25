監委葉宜津胞弟、第一金證前董事長葉光章「被請辭」，媒體報導因他擔任董座5年任內花千萬元交際費，其中近400萬用於購買SOGO及新光三越禮券，葉宜津昨稱對報導內容「很心寒」。對此，國民黨新北市議員葉元之批，行政院長蘇貞昌內閣謊話連篇，講的話屢被民進黨自己人打臉，頻率之高，簡直民主奇觀，真是名符其實的「說謊內閣」。

葉元之昨（24日）在臉書發文表示，關於前第一金證董事長葉光章到底為何被蘇貞昌換掉，這兩天吵得沸沸揚揚。一開始有媒體報導是因為葉光章30年前交過的女友，媽媽剛好是蘇貞昌老婆的閨蜜，兩人分手後讓蘇貞昌對葉光章「印象不好」，所以將其換掉。

葉元之稱，這理由簡直瞎到爆，讓人感覺蘇貞昌氣度之狹小，30年的仇記到現在，所以財政部馬上出來護主否認，指出換掉葉光章是因為亂報交際費。蘇貞昌也補槍，說清廉勤政是堅守的價值，不惜得罪葉光章。不過，葉光章姊、監察委員葉宜津昨晚接受媒體訪問，打臉蘇貞昌，表明葉光章是清清白白、問心無愧，蘇貞昌的指控，是「不可承受之重」，直指蘇說謊。

其次，葉元之認為，蘇貞昌的發言人羅秉成也是不遑多讓，之前否認丁怡銘開嗆游錫堃辦公室，但隨即被游錫堃打臉，說行政立法兩院的溝通，應該循正常管道。這等同證實羅秉成發言說謊。

葉元之痛批，一個內閣，上至院長、下至發言人，對媒體講話都是謊話連篇，還是被民進黨自己人戳破謊言，這樣的內閣已經完全失去人民信任，蔡英文總統還能裝作沒看到，其帝王之術，真是異於常人。

(中時新聞網)