KAT's pretty good at getting three the hard way, too. pic.twitter.com/R6S04K2cuG — Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) April 25, 2021

44勝15敗球隊輸給16勝44敗球隊？千萬別懷疑，這是真的。少了當家射手米契爾(右腳踝扭傷)助陣的聯盟龍頭爵士，25日竟在自家主場爆冷以96比101遭到早已宣告無緣季後賽的灰狼逆轉擊潰，關鍵就在灰狼年輕「三巨頭」火力徹底爆發。

爵士雖在打完首節，取得40比26領先，卻在第2、3節熄火，單節得分都沒超過20，前3節結束，爵士反以74比82落後，儘管末節靠著波達諾維奇、康利等人火力，爵士一度取得93比92超前，可惜他們最後關頭還是擋不住唐斯。

因為唐斯馬上切入放進兩分，幫助灰狼重新領先，更在最後15秒兩罰中1，灰狼取得97比93領先，波達諾維奇搶投三分沒進，爵士只好趕緊故意犯規，羅素最後9.4秒兩罰俱中，擴大灰狼領先到6分，爵士已沒任何追上的可能性。

唐斯替灰狼貢獻24分、12籃板，去年選秀狀元愛德華茲與羅素各拿23分，徹底展現這個年輕三巨頭的威力；波達諾維奇雖拿全場最高30分，康利18分、7助攻與4抄截，克拉克生替補拿下15分，爵士看來還是迫切需要米契爾趕緊回歸。

(中時 )