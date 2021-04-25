藍營批評駐日代表謝長廷稱台灣也排核廢水，國民黨不僅向警政署檢舉謝長廷散佈假訊息，下周更排案要謝返台報告；謝長廷昨出示證據堅稱台灣就是有排。對此，國民黨智庫副董事長連勝文說，「謝先生很堅持台灣有排核廢水」，但台電否認此事，駐日代表是民進黨的，執政者也是民進黨，誰對誰錯應出來說明。

謝長廷說「台灣核電廠的含氚廢水也是排入海洋」，被人告發造謠犯罪，謝長廷在臉書上傳「證據」，他指出，核二廠上一季的廢水排放內容，不但有「氚」，也有鈷58、鈷60、銫137、138等放射物質，數量微小，但不該存在。他並預告接下來還會提證據，證明台灣把核廢水排入海中。

然而此言一出更引發外界質疑，國民黨革實院長羅智強批評謝長廷把正常的「核廢水」跟福島的「核污水」混為一談，然後宣傳福島核食在日本超市賣光光，說台灣漁民「活潑」、「比較難保護」，反對設置慰安婦銅像，「我現在確定，謝長廷是真的愛日本。」

羅智強說，謝長廷遇到日本就腿軟，既然這麼愛日本，在日本居住五年，就可以申請歸化了，謝長廷何不乾脆申請入籍，做個堂堂正正的日本人呢？，如果入籍成功，也許日本政府可以派任謝長廷來台灣，擔任日本駐台代表，這樣謝長廷就可以名正言順的「助日」了。

連勝文也質疑，謝長廷如此堅持台灣有排核廢水，然而這麼多年來他從沒聽過這件事，台電也堅持否認，而台電現在也是政府一部分，換句話說，此事不是台電說謊就是謝長廷說謊，民進黨政府應該要出來說明，到底誰對誰錯，否則一般市井小民要怎麼取得這些資訊。

「宅神」朱學恆也批評謝長廷，如果謝很想歸化日本，幫忙中共打台灣就說嘛！竟然在國際間攻擊台灣，他並反問綠營側翼「這是不是中共同路人？」謝長廷已經不只幫日本講話了，還讓台灣成為世界汙染國，簡直比共產黨和國民黨還要可惡，到底是誰派他去日本的？

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(中時 )