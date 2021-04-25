中南部水情吃緊，高雄終於降下傾盆大雨。市長陳其邁24日在臉書PO出桃源區、六龜區等地下大雨的景況，大喊「進喔！」並感謝老天賜雨；總統蔡英文也表示，「下雨真好」。

陳其邁引用《小幸運》歌詞，表示「雨你相遇 好幸運」，指出高雄桃源區、六龜區、甲仙區、杉林區、內門區、美濃區開始下雨了，累積的雨量已對高屏溪川流量有幫助，「每一滴雨，都是我們想進到高屏溪的幸運。我在高屏溪攔河堰等妳！」

高雄24日降下傾盆大雨。（圖／摘自陳其邁臉書）

PO文底下留言也相當熱鬧，陳其邁貼出影片表示，「聽見下雨的聲音」「下雨了，好開心！」高雄市議員黃捷、台南市長黃偉哲也紛紛引用歌詞，說「雨～不停落下來～」「我向你飛，雨溫柔的墜」。

總統蔡英文則留言表示，「下雨真好，我們一起繼續努力調度節水，共同克服水情挑戰！」高雄市議員林智鴻、高閔琳、陳致中也說，第一次看到雨這麼感動、開心，謝謝一起省水的各位，「天降甘霖，美好的雨水快來吧」，老天爺還是很愛高雄的。

總統蔡英文表示，「下雨真好」。（圖／摘自陳其邁臉書）

(中時新聞網)