警方於三重某旅社逮捕20歲王姓女子。（翻攝畫面）

謊稱要購買金飾 女賊偷金項鍊藏胸部

20歲王姓女子24日下午1時許，前往新北市三重區仁愛路某銀樓，向老闆謊稱要購買金飾，挑選過程中趁隙將1條金項鍊藏於胸部，警方獲報於晚間11時許在附近旅社逮捕王嫌歸案，但她早已將金飾變賣得手2萬8000元，所得都已用來還債，警訊後依詐欺、竊盜等罪嫌移送地檢署偵辦。

警方調查，王嫌是轄區內的治安人口、居無定所，涉及過詐欺案件，王嫌24日下午獨自一人前往三重區仁愛路某銀樓，向老闆謊稱要購買金飾，挑選過程中，趁老闆轉頭之際趁隙將1條約5兩重金項鍊藏於胸部。

王嫌得手後謊稱不喜歡快速離開金飾，銀樓老闆盤點金飾時，驚覺金項鍊遭竊立即報警。警方發現，王嫌犯案後搭乘計程車在三重區趴趴走，企圖阻斷警方查緝。

警方調閱監視器追查下，發現王嫌最後於光華街下車前往李姓男友住處，李男再騎乘機車載王嫌離開，晚間11時許於三重區某旅社逮捕王嫌及李姓男友。

王嫌坦承，得手的金項鍊早已變賣得手2萬8000元，因積欠友人債務，才會出此下策，所得已用來償還債務。李男則向警方供稱，並不知情，女友僅告知擔心會有人來找，所以要到外面去住。警訊後依竊盜、詐欺等罪嫌將王嫌移送新北地檢署偵辦。

(中時 )