怒甩巴掌，談情說愛，情侶之間拌嘴橋段，都在布袋戲演師的指掌之間，不同的是，這次布袋戲偶要唱聲樂，唱出情意綿綿。由台北愛樂歌劇坊和台洋劇團、不貳偶劇攜手推出莫札特歌劇《可愛的牧羊女》，呈現東西方藝術交融之美。

台洋劇團藝術總監羅斌表示，偶戲的表演方式多元，甚至可做到人做不到的事，「像是人無法飛起來，也無法讓真正的羊上台表演，但是偶戲都可以做到。」

《可愛的牧羊女》是作曲家莫札特12歲時創作的作品，故事根據傑維爾夫婦共作的劇本《巴斯丁和巴斯丁娜的戀愛》，描述一對小情侶，因化解戀愛矛盾而充滿歡笑的溫馨故事，音樂總監邱君強表示，全劇只有三個角色，「劇情簡單可愛，很適合透過偶戲呈現。」

特別的是，全劇除了以德語演唱，同時還加入台語口白，不貳偶劇團長郭建甫表示，「布袋戲大多以講話、口白為主，但歌劇都是用唱來表現情緒，這次由歌手唱、戲偶搭配做出各種感情變化，是很特別的嘗試。」

值得一提的是，同場演出還有另外一部作品拉威爾的《頑童與魔法》，描述頑童以一連串惡作劇使周圍的傢俱、物品都活了起來，群起反抗。演出將於5月4、5、6日在台北市中山堂光復廳登場。

(中時 )