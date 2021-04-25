林逸欣今宣布嫁給交往7年男友。（翻攝林逸欣臉書）

林逸欣今在臉書發文，宣布與交往7年多男友Tony即將結婚，她開心表示：「在一起7年，陪伴彼此渡過很多的風風雨雨，很慶幸在這麼大的世界裡我們能相遇。跟大家分享這份喜悅，『愛，不是一輩子不吵架，而且吵了架還能一輩子。』7年前遇見了你，7年後我們還在彼此身邊，那就一起慢慢變老吧。」

(中時 )