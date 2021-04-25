林逸欣宣布結婚 與7年男友修成正果「一起慢慢變老」 11:582021/04/25 中時 尤嬿妮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 林逸欣今宣布嫁給交往7年男友。（翻攝林逸欣臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 林逸欣今宣布嫁給交往7年男友。（翻攝林逸欣臉書） 林逸欣今在臉書發文，宣布與交往7年多男友Tony即將結婚，她開心表示：「在一起7年，陪伴彼此渡過很多的風風雨雨，很慶幸在這麼大的世界裡我們能相遇。跟大家分享這份喜悅，『愛，不是一輩子不吵架，而且吵了架還能一輩子。』7年前遇見了你，7年後我們還在彼此身邊，那就一起慢慢變老吧。」 陸將推消費促進月系列活動 5月在上海啟動 被唱衰貌合神離 黃曉明Angelababy又被拍各自和朋友聚餐 (中時 ) #7年 #林逸欣 #結婚 #變老 #一輩子 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 妻忍不住7年之癢 尪崩潰發現小王驚人身分怒提告 16:102021/04/24 社會 德保拉7局10K封龍 兄弟止連敗 04:102021/04/25 運動天地 一張12年前老照片 見證盧秀燕催生中捷歷程 08:322021/04/25 政治 嘉縣二手書店下鄉 一對一課輔清寒童 04:102021/04/25 焦點要聞 《浪姐2》一比完賽就病倒 歌后驚爆3天掉4公斤：聲音發不出 10:482021/04/25 娛樂 彰化媽潦溪回鑾 萬人跟隨撩落去 04:102021/04/25 焦點要聞 科技業啤酒效應發酵 陳俊聖曝宏碁筆電漲價秘辛 11:002021/04/25 財經 美中俄角力下 普丁的戰略手腕 04:102021/04/25 時論廣場 三合院意象 竹苗2國小校舍重建 04:102021/04/25 地方新聞 趙麗穎馮紹峰爆分割43億家產 旗下17家公司歸屬權曝光 11:022021/04/25 娛樂 專訪／施名帥「佛系」接角色 表演瓶頸靠「搞定自己」 14:082021/04/25 娛樂 娛樂熱門新聞 大甲媽最美禮生性感禮服被讚仙女 素顏照曝光網震撼 - 娛樂 馮紹峰陪趙麗穎生產 自曝見孩子下秒做這事 網虧：難怪會分開 - 娛樂 趙麗穎離婚馮紹峰 陳曉微博被灌爆 - 娛樂 趙麗穎嫁馮紹峰有多不快樂？一張對比照秒懂 - 娛樂 中天正妹主播爬山穿這樣 雙峰炸出身材原來這麼兇 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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