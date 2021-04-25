龜山機車擦撞聯結車 騎士遭輾斃腦漿四溢 12:032021/04/25 中時 蔡依珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 和聯結車擦撞，騎士當場遭輾斃腦漿四溢。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 和聯結車擦撞，騎士當場遭輾斃腦漿四溢。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真) 和聯結車擦撞，騎士當場遭輾斃腦漿四溢。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真) 一名騎士25日上午10點多騎車行經龜山區萬壽路二段和新樂街口時，疑要從內線車道超車，卻不慎擦撞到待左轉汽車，當場人車倒地噴飛到對向北上車道，行駛在內側車道的聯結車行經閃避不及輾過，導致騎士爆頭亡慘死，當場腦漿四溢，消防獲報到場已明顯死亡，未送醫，事故原因正由警方調查釐清。 潭子聚興產業園區南側聯外道路 楊瓊瓔、賴朝國爭取闢建 違規施工害太魯閣號急煞 台鐵罰廠商30萬元 (中時 ) #聯結車 #擦撞 #腦漿 #四溢 #騎士 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 施名帥拚賺錢買鑽 為求婚橋段燒腦 04:102021/04/25 時尚消費 聯結車掉落鋼樑砸爛隔音牆 最高罰1.8萬元 10:002021/04/24 社會 鋼鐵狂爆萬七大贏家 搖身一變業績成長股 08:562021/04/24 財經 工人闖軌道遭列車擦撞 台鐵將重罰、研議解約 11:082021/04/24 生活 男女科大生騎2重機相約出遊 遭轎車直衝撞飛命危插管中 15:172021/04/24 社會 驚悚畫面曝光 工人遭太魯閣號撞飛 滾兩圈躺地 13:002021/04/24 生活 砂石車司機等紅燈下車撒尿 電眼全都錄開罰1500 15:182021/04/24 社會 承包商偷施工釀太魯閣號撞工人 包商一問三不知 17:002021/04/24 社會 太魯閣號擦撞工人 鄭運鵬：改革要動搖鐵本 不是部長下台就算了 15:272021/04/24 政治 台64線西向聯結車撞護欄翻覆橫躺 車潮一度回堵10公里 09:192021/04/23 社會 公關任務中擦撞 日F-2戰機零件空中噴飛 21:142021/04/23 軍事 社會熱門新聞 北市景美槍響 愛貓陽台曬太陽遭開2槍 頭部中彈口吐鮮血 - 社會 遭警盤查可「不出示證件」？網曝恐怖下場：官司打10年 - 社會 男開國道遇逼車慘吃33張罰單 怒提訴訟結果曝光笑了 - 社會 女老師當街被盤查重摔上銬 今持驗傷單到派出所提告 - 社會 婆婆逼下跪道歉 陸媳找親戚見證完一句話帥氣走人 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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