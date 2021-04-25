和聯結車擦撞，騎士當場遭輾斃腦漿四溢。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

和聯結車擦撞，騎士當場遭輾斃腦漿四溢。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

一名騎士25日上午10點多騎車行經龜山區萬壽路二段和新樂街口時，疑要從內線車道超車，卻不慎擦撞到待左轉汽車，當場人車倒地噴飛到對向北上車道，行駛在內側車道的聯結車行經閃避不及輾過，導致騎士爆頭亡慘死，當場腦漿四溢，消防獲報到場已明顯死亡，未送醫，事故原因正由警方調查釐清。

(中時 )