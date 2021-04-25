侯友宜今日出席新校舍啟用典禮，與傑出校友、網球好手盧彥勳與網球隊學生共同揮拍，擊出象徵「新校舍、新氣象」的網球模型。（許哲瑗攝）

學校透過模型，介紹新校舍風貌。（許哲瑗攝）

新校舍打造寬闊的藍色操場及2座網球場。（許哲瑗攝）

校內架設電視牆，介紹學校社團特色。（許哲瑗攝）

新北市三重區碧華國中舊校舍被鑑定為海砂屋，新北市府斥資6億8000萬元新建新校舍，打造行政大樓、2棟各4層樓教學大樓、1棟3層樓專科大樓，共91間教室，更結合三重橋都特色，將重陽橋意象置於校舍間天橋上，成為學生課間移動的橋樑；市長侯友宜今前往揭牌表示，新北市不斷提升教學機能，要讓「新北的孩子留在新北唸書」。

碧華國中1977年創校，原址被鑑定為海砂屋，市府2016年起規畫遷址到距原校700公尺的文中8學校用地，總佔地2.573公頃；新址校舍2019年1月動工，設有45班普通班級、2班附設幼兒園，以及4班非營利幼兒園；另也有圖書館、活動中心、專科教室與多功能教室、自立午餐廚房、寬闊的藍色操場及2座網球場等。

侯友宜今日出席新校舍啟用典禮，與傑出校友、網球好手盧彥勳和網球隊學生共同揮拍，擊出象徵「新校舍、新氣象」的網球模型，並逐一參觀教室、操場、中央餐廚等設施。

「新北的孩子要留在新北市唸書！」侯友宜表示，雙北僅一橋之隔，新北市不斷提升教學機能，打造更多具有特色的學校，從硬體建設、師資人才、軟體資源都要提升，讓孩子留在新北市好好念書，跟全世界競爭，「市長會盡全力提供孩子更好的教學資源」。

新北市教育局介紹，碧華國中校舍結合三重橋都特色，將重陽橋意象置於校舍間天橋上，成為學生課間移動的橋樑，因校區近碧華布街，學校入口雨披以布的意象設置，建物運用節能常用的深開窗、屋頂綠化等降溫手法，並設置生態池，營造多樣生態環境外，也可做滯洪調節之用。

此外，碧華國中以音樂教育為主要特色，校舍立面以樂器吹嘴作為意象，展現在地社區特色及音樂亮點。

碧華國中校長林建成表示，碧華網球團隊發展活躍，多年來於各項比賽皆獲得佳績，培育出許多優秀的網球選手。新校園具備完善運動場地，除提供學生體育活動外，也開放社區民眾運動；過去舊址只有風雨操場，這次新建室內活動中心，不僅可提供學校體育團隊訓練、音樂團隊展演，更可開放民眾及團體借用。

林建成補充，原本學校只有2班附幼招收60位幼生，遷校後增置非營利幼兒園4班，預計可再增收120位幼兒，回應學區內托育需求。此外，新設自立廚房將為校內師生及鄰近五華國小供餐，照顧孩子的營養健康。

(中時 )