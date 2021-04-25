今天運動家在大聯盟場上以7：2解決金鶯，繼續他們本季的連勝之旅，目前他們拿下13連勝，也是大聯盟自2018年太空人後最長紀錄，而他們隊史最長連勝是2002年20連勝，也就是電影《魔球》中講述的驚奇之旅。本季運動家有機會再重演《魔球》劇本，但難度不小，因為他們還必須再連贏7場，不過13連勝紀錄也非常難得，目前他們以14勝7敗暫居美聯西區龍頭，也是大聯盟最多勝球隊(若道奇稍晚贏球則下降至第二)。

話題轉回今天的比賽，運動家依舊表現出色，整場攻下了7分，先發投手巴西特(Chris Bassitt)投6局被敲8支安打失掉了2分，全場有1保送和8次三振，他分別在2和5局各掉1分，被曼西尼(Trey Mancini)、西斯科(Chance Sisco)打下分數，後者4打數有2支安打，不過好在隊友打擊夠給力，幫助巴西特拿下勝投，這也是他本季第二勝。

運動家這邊打擊最猛的是杰德羅瑞(Jed Lowrie)，他5打數僅敲1支安打，但這支安打就是右外野3分全壘打，也讓他成為打點王，左外野手肯哈(Mark Canha)4打數有3支安打貢獻2分打點，「貓王」安德魯斯(Elvis Andrus)4打數2安打表現也不錯，歐森(Matt Olson)、中外野手羅瑞亞諾(Ramon Laureano)則各貢獻2分打點。今天全隊送出9支安打高效得到7分。昨天運動家在客場對金鶯，以3比1贏球，寫下12連勝，是自1968年球隊搬到奧克蘭後第3高連勝，今天他們繼續將紀錄往前推，本季他們能否達到20連勝大家都很期待！

(中時新聞網)