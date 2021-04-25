台南市長黃偉哲參加元和宮保生大帝誕辰活動，體驗製作府城傳統美食椪餅（台南市政府提供／程炳璋台南傳真）

台南市長黃偉哲25日與夫人劉育菁攜手參加北區元和宮「保生大帝聖誕」文化活動，兩人體驗手作椪餅，稱讚是府城人的坐月子傳統美食轉變成年輕人的零嘴。

大銃街元和宮慶祝保生大帝誕辰，今年舉辦「椪餅傳奇」文化活動，民眾到場與椪餅合照，上傳臉書打卡，就送「煎椪餅加蛋」，參加遊戲闖關也贈送椪餅。元和宮主委王炳元表示，椪餅是台南傳統糕餅之一，也是婦女坐月子常吃的月內餅。

黃偉哲以台南俚諺強調椪餅是府城傳統美食「三粒椪餅，卡贏一隻麻油雞」、「草地胡蠅，也肖想要吃縣口ㄟ香餅」，後者過去是比喻癩蛤麻想吃天鵝肉，現在是指胡蠅也知道要養生了。

黃偉哲和劉育菁一起體驗煎椪餅，將雞蛋打入熱鍋的麻油煎鍋中，椪餅內壁的赤崁糖和蛋拌合在一起，最後與餅皮整個結合成風味美食。

台南市政府表示，椪餅是陪伴府城人的傳統美食之一，以椪餅打入雞蛋，再以慢火煎，用麻油加薑煎得香噴噴、熱熱的吃，也就是早期婦女產子後進補的「月內餅」。現在則是年輕人拿來當茶點或壓碎著當零食吃。不僅老店熱賣，也是很多文創商店的行銷主力。

元和宮「保生大帝聖誕」提供的椪餅不含糊，請連續獲得3屆「府城十大伴手禮」的赤崁糖，負責提供1000粒椪餅，確保品質，民眾25、26日只要參加廟方活動，都可限量獲贈椪餅。

(中時 )