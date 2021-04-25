詹姓音樂老師前往興國派出所，準備對員警提告。（邱立雅攝）

女老師拒盤查控警執法過當 警反擊公布密錄器「她罵我蠢」引爭議

日前遭中壢分局警方盤查的詹姓音樂老師，25日上午回到當初被上銬法辦的興國派出所報案，準備對當事員警提告，並不排除對相關人等提出告訴。中壢分局回應指出，派出所依規定受理，全案移請桃園地檢署偵辦，分局全力配合地檢署調查。

詹女日前從台中搭火車到中壢，準備前往教室教學時，巡邏員警認為她神色緊張，並表示沒看過她，請求出示證件。但詹女認為沒有必要告知，便脫口稱這一切「很蠢」，員警認定遭辱罵便以妨害公務之名將她以現行犯逮捕。詹女將過程寫在臉書抒發，引起社會輿論。

為維護自身權益，詹女25日以當天遭逮捕的打扮重回興國派出所，帶著驗傷單、盤查影片及友人提供的現場影片報案，準備對當事員警提告。詹女表示，因當事員警就在此服務，行政程序上很方便。

詹女強調並沒有辱罵員警，只是對於整件事感到蠢，若員警認為遭到汙辱，應提出證明，她也希望自己被摔倒的影片能夠被公布，證明自己被暴力對待，因自己的手機被奪，幸虧有朋友路到影片輾轉提供，否則將啞口無言。

「沒想到有這麼多反應。」詹女表示，臉書貼文得到很多迴響，沒想到有很多人都有同樣的經驗，她認為應該趁此機次把事情讓大家公開來討論，讓這件事情有進步、有變化，讓所有曾經受冤枉的人得到心情的舒張，她深刻感受到校市民無處伸張的痛苦，希望將過程化為正面力量，鼓勵大家勇敢站出來。她澄清對警察沒有偏見，只對當下個人不當行為有反應，她希望整個警界素質提升，違法盤查能停止，人民的面對違法盤查的知識可以提高。

對於詹女25日前往興國派出所報案，中壢分局回應指出，詹女士為維護本身的權益至興國派出所提告，派出所依規定受理，全案移請桃園地檢署偵辦，分局全力配合地檢署調查。

(中時 )