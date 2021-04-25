新悅中醫診所醫師楊雅心。鄭郁蓁攝影

最近換季，天氣忽冷忽熱，不少人因此過敏而整天眼睛癢、鼻塞、流鼻水連連，有些人甚至因為嚴重過敏導致晚上睡不好而影響日常作息，中醫師提醒，過敏性鼻炎除了因感冒、風邪外，不少跟氣血循環不良有關，建議可趁此時調補肺、脾、腎三臟，提升免疫力來改善體質。

季節交替時，往往因為早晚溫差大，容易引發過敏症狀，包含眼睛癢、皮膚癢、噴嚏連連、鼻塞，甚至進一步誘發氣喘。新悅中醫診所醫師楊雅心表示，近日門診，不僅是成人，還有許多小孩早上起床就先噴嚏連連，止不住像自來水般留下的鼻涕，接著又是鼻塞、頭痛導致上學上班都無法專心而求診。

楊雅心表示，過敏性鼻炎症狀可分輕、重，有些患者早晨期床打個幾個噴嚏就沒事了，有些人則是流鼻水、鼻塞，甚至晚間得張口呼吸導致嚴重的影響睡眠，一旦睡眠品質不佳，就算是平常健康的人，連續幾天晚上不睡好，便秘、喉嚨痛等各種症狀出現容易讓免疫系統陷入惡性循環。

至於導致過敏性鼻炎原因，可分成內因跟外因，外因是因為風邪、寒邪、燥邪外犯鼻竅，內因則是氣血循環不良、臟腑失調。為了要避免過敏發作，首先要提升自己的免疫力、改善體質。

「急則治其標，緩則治其本」，楊雅心表示，除了急性發作時期時要先以穩定症狀為主，緩解期時，則可趁機調補肺、脾、腎三臟功能，讓發生率逐漸降低，程度減輕為止。

楊雅心建議過敏性鼻炎、鼻竇炎患者，可透過一些簡單穴道來緩解，可在鼻翼外側與鼻唇溝的中點的「迎香穴」，以雙手食指指尖，按壓穴道5秒鐘，再用雙手食指指腹，向上、向下推按鼻翼5秒鐘，休息5秒鐘，左、右各約5分鐘，每日早、晚各1次，來通鼻竅，散風熱。

若是因過敏導致頭痛、暈眩、鼻炎、感冒、失眠的話，則可以按摩兩個眉頭中間的「印堂」穴，雙手以交叉握拳，兩手大拇指相疊，以大拇指的指關節，按揉穴道10秒鐘，休息5秒鐘，按揉約5分鐘，每日早、晚各1次，就能疏風清熱。

此外，平常的預防上，可以多喝山藥排骨湯來益氣養陰，補肺、健脾、益腎，尤其過敏性鼻炎患者應常吃新鮮的食物。菸、咖啡、酒等刺激品應盡量避免；西瓜、香蕉、芒果、梨子、椰子、白蘿蔔等涼性食物應少吃；食物油膩、過鹹、太酸或辛辣，發作期尤其要忌口。另外，經常到空氣新鮮處運動，以鍛練身體、提高免疫力，可有效預防感冒，但須避免吸入過多的冷空氣。

(中時 )