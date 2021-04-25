莫文蔚6月將在香港舉辦演唱會。（莫家寶貝工作室提供）

莫文蔚6月將在香港舉辦演唱會。（莫家寶貝工作室提供）

莫文蔚（Karen）預計6月11日起連3天在香港紅磡體育館舉辦「絕色莫文蔚世界巡迴演唱會香港站」，24日舉辦記者會，談及演唱會「Karen Mok The Ultimate Grand Slam Show」（大滿貫）名字由來，她說：「去年推出的廣東歌〈呼吸有害〉得到大家的喜愛，是我夢寐以求的事，其實做夢都沒有想過會有這麼好的成績，很多年沒有唱廣東歌，機緣巧合下，這首歌又得到大家喜愛，香港始終是我的家鄉，在自己的地方得到大滿貫這樣的成績，是大家給我的肯定，感覺很溫暖，就算讓我等了28年有了這樣的成績，一切都是值得的。」

Karen坦言很期待這次的演唱會：「因為已經16年沒有在香港做show，這次是我最後一次舉行大型巡迴演唱會，以後不會再用這種傳統實體大型方式，所以我一定要突破，這次演唱會名稱叫『絕色』，大家見到的每一樣事情，當然都要有讓人意外的絕妙之處才行，包括之前推出的海報，應該沒有比這個更絕啦！如果以網球手的角度出發，要贏『大滿貫』，當然一開始就要開個Ace球，讓你措手不及。」演唱會之後將推出的演唱會限量套裝組合，收入扣除成本後，將全數捐給Karen家族成立的基金會，而Karen在疫情期間推出的《呼吸有害》慈善boxset反應熱烈，也為香港電影工作者疫境支援計劃籌得15萬港元（約55萬台幣），昨記者會上也進行支票頒贈儀式。

(中時 )