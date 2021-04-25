放天燈，是新北市平溪區的一項著名元宵節活動，如今已成為遊客許願祈福的象徵物，不過隨著天燈殘骸造成環境污染，以及燃燒未完全的天燈容易引發火災，社會大眾越來越多反對施放天燈聲浪。就有一名驕車駕駛，日前開車行駛中突然被一個迫降的天燈，墜落在車子的引擎蓋，擋住視線，當場受到驚嚇，雖然人車無恙，事後仍在網路發文抱怨一番。

遇到降迫天燈的這名駕駛，事後不滿發文到臉書社團「爆怨公社」抱怨一番，貼文一開頭就寫道：「願兩位相愛平安，但你知道、神知道就好了，不需要寫天燈，你的天燈從十分出發，連平溪都不到就降落在我們開車的引擎蓋」。

原PO表示，當天他開車行經平溪途中，遇到一個紅色天燈掉落在他車子的引擎蓋，還好當時下雨，他車子開的速度不快，人車都沒有損傷，「不然我只能跟你說ㄇㄉㄈㄎ（英語國罵粗話的諧音）」。

原PO另附上迫降在他車子的紅色天燈照片，照片中可見，天燈上用黑色簽字筆畫了1男1女的圖示，顯示男是「周」，女是「玫」，上面畫了5個愛心，還寫上「平安」2字，不難看出是一對情侶的純愛宣言。

只是，網友看到貼文卻留言調侃：「愛情怎麼如此快就墜落？」、「迫降的愛情，是老天爺不給予祝福的意思嗎？」、「那麼快墜落，還差點闖禍，怎不挨罵！」。還有人留言：「不要再製造垃圾了」、「要不要改成像風箏，綁線作回收？」、「放天燈有很危險，會引起火災車禍，可以不要再放了嗎？」

(中時新聞網)