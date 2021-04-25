舒緩偏頭痛可在百會穴、太陽穴按摩。圖／中醫師楊雅心提供

愛吃巧克力、咖啡、牛奶者小心，容易誘發偏頭痛！中醫師楊雅心表示，頭痛雖不是病，但常常痛起來真的要人命，尤其不少人還會伴隨噁心、嘔吐症狀，引發頭痛原因除了基因、賀爾蒙改變外，往往和環境壓力因素有關，建議平常應減少攝入容易誘發偏頭痛的危險食物。

新悅中醫診所醫師楊雅心表示，偏頭痛的定義為單側頭部劇烈疼痛，通常伴隨著噁心、嘔吐等症狀，持續數小時至數天不等，若沒有及時就醫，可能會影響工作能力與日常生活，如果經常頭痛的話，千萬不可忽視，要先確定頭痛所造成的原因。

不過，目前偏頭痛的確切原因尚不明確，除了可能與基因或環境因素有關外，楊雅心表示，女性荷爾蒙改變如：生理期、懷孕、更年期時雌激素改變；飲用酒精飲料、高咖啡因飲料；壓力；季節變化；睡眠習慣的改變等都會引起頭痛。

事實上，飲食中也存在誘發偏頭痛的危險食物，如：3C食品(起司、巧克力、咖啡)、含酪胺酸的食物例如，奶酪、巧克力、柑橘類食物以及醃漬沙丁魚、雞肝、番茄、牛奶、乳酸飲料，酪氨酸是造成血管痙攣的主要誘因。

此外還包含香腸、熱狗、火腿、臘肉等煙燻肉類，以及阿斯巴甜代糖食品也會引發偏頭痛，因阿斯巴甜會干擾神經末梢，增加肌肉緊張，而市售低糖可樂、低糖汽水、無糖口香糖和無糖冰淇淋中都可能含有阿斯巴甜，也應盡量避免。

楊雅心表示，偏頭痛在中醫屬「頭風」、「偏頭風」的範疇，以中醫觀點來看，「頭者精明之府」，意即五臟六腑之氣血，皆上注予頭，偏頭痛常用菊花、天麻、川芎、白芷、生石膏、蒿本、鉤藤、全蠍、地龍等藥。若肝火偏盛，可加龍膽草、梔子、黃芩、丹皮等。若偏頭痛年久，大便燥結，目赤眩暈，則屬於肝胃火盛，腑氣不通，宜大承氣湯下之。

她也建議，舒緩偏頭痛可在百會穴（在兩耳往上交會至頭頂處）、太陽穴（位於前額兩側眼睛後部的凹陷處）、風池穴（後頸部兩條大筋外緣陷窩中，相當於耳垂齊平）按摩，有祛風瀉熱，舒緩頭痛。

或是也可以加強熱敷來行氣活血，平時則可多吃含鎂食物：如小米、蕎麥、豆類、香蕉、堅果等，可減少偏頭痛發作，飲食也應有節制，特別是長者，避免過度攝取動物性脂肪及油分。

(中時 )