新北市長侯友宜今出席碧華國中新校舍啟用典禮。（許哲瑗攝）

新北市三重區碧華國中舊址被鑑定為海砂屋已遷校，市府擬在舊校區用地打造「銀新未來城」長照園區，全案去年10月送進內政部後，直到今年4月27日才將召開第一次專案小組會議；新北市長侯友宜今出席碧華國中新校舍啟用典禮，拜託台下的民進黨立委林淑芬能「幫幫忙」、「多多關切」，期盼中央給予新北滿滿支持，讓建設趕快到位。

侯友宜表示，碧華國中原有舊校舍是海砂屋，市府拆除舊校舍後，期盼能模擬新加坡模式建構一處結合食、衣、住、行、醫、養的長照園區，去年獲新北市都委會通過，並在去年10月送到內政部審議，卻直到今年4月28日才準備召開專案小組審查。

「拜託又拜託，拜託了好多次。」侯友宜說，銀新未來城計畫去年送進內政部後，他就一直去拜託、拜託，好不容易排進4月27日的專案小組會議，小組會議通過後還要送到內政部發布實施，他想藉此機會拜託林淑芬立委，「拜託立委在中央多多關切」，讓新北市的長者有個嶄新、不一樣的長照園區。

侯友宜也說，為了推動銀新未來城進度，他到現場視察了很多次，秘書長也去看了很多次，預計6月要在市立總圖辦理招商，希望能趕快做好；此外三重要做的建設還有很多，像是新北第二行政中心細部結構都差不多了，期盼地方協助溝通、落實。

(中時 )