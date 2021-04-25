「珍愛藻礁公投案」得到全國70萬民眾響應支持連署，可望於今年8月28日交付全民公投，對此，國民黨台北市議員羅智強表示，面對公投來勢洶洶，民進黨現在千方百計，就是要「摸頭」環團，讓環團自我放棄，而藻礁公投領銜人潘忠政也因識破民進黨把戲，遭綠媒和網軍正全面追殺。對此，羅智強發起「我+1」活動，呼籲支持者，起身捍衛為守護藻礁的潘忠政，不向執政惡勢力屈服。

羅智強今（25日）在臉書發文表示，在藻礁公投的70萬份連署書送出之後，民進黨就發明了各式各樣的替代方案，但套一句潘忠政老師的話，這些替代方案這麼好，為什麼之前不提出來？民進黨的司馬昭之心路人皆知，只要這次公投沒通過，依據公投法，要兩年後才能再次提案，那就是四年後才能公投，四年後藻礁早就死光光了，還公投什麼？

因此，羅智強認為，民進黨現在千方百計，就是要「摸頭」環團，讓環團自我放棄，而潘忠政識破民進黨把戲，寧受辱、不屈服，蔡英文和民進黨當然不會放過潘忠政。有的人可能會想，民進黨好歹也是執政黨，會這麼沒有誠信嗎？

羅智強諷刺，民進黨的誠信，那真的是有目共睹，包括總統蔡英文的「藻礁永存」；包括行政院長蘇貞昌對保生大帝說「新北市長不選第三次」；包括農委會主委陳吉仲說「開放萊豬打死也要擋」，民進黨這樣把說謊當水喝的政黨，所提出的沒有法律效力的「替代方案」，說穿了，只不過是騙死人不償命的緩兵之計而已。現在綠媒跟1450，已經全面圍殺潘忠政，羅智強為此發起「我+1」活動，呼籲支持者，一起力挺堅持守護藻礁，不向執政惡勢力屈服的理念勇者。

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(中時新聞網)