台灣許多地方的騎樓或店面有高低落差，容易導致行人跌倒、受傷，就有人利用「天性」，成功解決摔跤危機。一名網友在臉書分享，有人把千元假鈔用透明膠帶黏在地上，要是有人注意到了，接著一定會發現前方有「小心階梯」的警示，避免被絆倒。巧思吸引2萬網友按讚，大推這招真的很高！

臉書社團「路上觀察學院」發布這張照片後，引起網友熱烈討論，不知道是誰把千元假鈔黏在地上，就在階梯前後各一張，假鈔上也有小字「小心階梯」，可見經過的人常被絆到。

網友狂推這招很厲害，成功抓住人看到錢通常會多看幾眼的心態，「就算沒瞄到小心階梯，至少也會慢下來」、「看到小心階梯4個字，我就笑了」、「本來以為有錢可撿，原來更要注意安全」、「謝謝創作者的用心」。

不過也有網友直言，現代人走路都是低頭族，邊滑手機邊走，恐怕連千元大鈔在地上都不會發現。有人認為，許多建築因年代不同，常常一條騎樓可能忽高忽低，比較根本的解決之道，是把階梯改成緩坡，但最重要的，「走路還是要看路啦」。

(中時新聞網)