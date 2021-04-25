大陸出現山寨大學，北京市民政局近日將「中國國學院大學」認定為「非法社會組織」，該組織聲稱獲大陸國家部委批准成立的「高端教育學府」，涉嫌偽造的中央部委批文，北京當局已派執法人員到校要求對方拆招牌，同時取締屬下多間分支機構，警方亦將該組織龔姓及張姓的常務副校長羈押。

據了解，北京市當局今年1月接獲民眾舉報，指「中國國學院大學」涉嫌未經登記，擅自以「民辦非企業單位」名義進行活動後，將相關活動線索移交北京市民政局，該組織對外宣稱受大陸文化部認可，曾培養向世界各國輸送和諧大使、文化幹部的高級院校，有校區、校歌、畢業證書等。

北京市民政局上23日表示，經調查發現，該組織未在相關部門註冊登記，反而通過設立分支、舉辦揭牌儀式、頒獎等方式收取費用，在北京、天津、廣東廣州、深圳等省市區設立90間分支機構。北京當局認為該校未經登記，卻擅自以民辦非企業單位名義進行活動，已經違反相關規定，遂做出上述決定。

(中時 )