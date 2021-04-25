台灣半導體龍頭台積電，不僅去年獲利創下歷史新高，加上全球晶片荒讓不少人搶買股票，同時職場內幕也是眾人關注的焦點，一名即將進台積電工作的網友整理了台積電員工6大福利，包括月薪、年薪、休假、餐費補助、宿舍、健身中心等，在網路上引起熱烈討論。

一名網友在Dcard發文談台積電的員工福利，對於最關注的薪資福利，他表示，今年4月底台積電宣布調薪20%以後，碩士起薪為56k、學士45k、助工36k，對於剛進公司不能領分紅的菜鳥來說，真的是非常有感的調薪。

實領年薪部分，原PO表示，各部門差異很大，畢竟輪值、加班頻率不同、考績及調薪也不同，大致上碩士第一年約90萬元，第二年破百萬，第三年140至160萬元，助工第一年70萬元，第二年80萬元，第三年90萬元。

原PO說，休假方面，台積電新進員工每滿兩個月就會拿到一天特休，但能不能休也是看部門，病假是一年有15天全薪病假，加上15天半薪病假，國定假日則有19天，除了12天法定的國定假日外，還有7個紀念日會放假。餐費補助部分，台積電廠區設有美食街，午、晚餐公司各補助25元，早餐、宵夜補助更多，則是給輪班人員的福利。

原PO說，台積電還有提供住宿及健身中心，第一個月免費住宿，最多住三個月，但聽說宿舍已經滿了，同時南科台積電有一整棟運動中心，有超過50個社團可參加，還有游泳池、健身房。

但原PO也坦言，台積電員工福利好的背後是高壓、高強度的工作環境，禁止帶手機進場區，公司內網也鎖好鎖滿，只能專心上班，工作壓力大，下班也要待命，事情多到必須加班到半夜，甚至有些學長會擺老不教新人，以及讀到碩士卻重複做一些單調無聊的工作等，逐漸出現「狗才去台積」、「台積識別證是狗牌」等說法，但原PO認為，這些要真的進去做過才知道。

對此網友紛紛留言：「進台積電工作真的要三思再三思！人生除了工作還有生活跟家庭」、「缺點倒是可以列出一大串，老話一句『珍惜生命，遠離產線』」、「滿不錯啊，羨慕GG，我碩士第一年薪水還不到70萬」、「高底薪很讚」。

(中時新聞網)