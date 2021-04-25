有鑑於廟會高峰期常見聚會飲宴後酒駕肇事案件，嘉義縣警察局為宣示執法決心，落實「區域聯防」機制，24日督同民雄、布袋分局及保安、交通警察隊，聯合雲林縣警察局斗南分局及台南市政府警察局新營分局等單位，共同規畫執行全國同步擴大取締酒駕專案。

除擇定轄區交接處之台1線石龜溪橋雲嘉縣市交界，以及台19線厚生橋嘉南縣市交界等周邊重要道路，實施封鎖式路檢攔查酒測，另由水上、中埔等分局同步針對轄內易飲酒場所周邊路段及聯外幹道、橋樑等，採聯合路檢或機動攔查方式取締酒駕。

嘉縣警局指出，本次專案共動用警力287人，攔查各式車輛達千部以上，計查獲酒後駕車5件，其中依刑法公共危險罪移送法辦3件。

為更有效防杜酒駕上路，嘉縣警方也將防制觸角向上溯源，逐一洽訪轄區供應酒類飲宴之營業場所，邀請業者簽立反酒駕協定，請其為消費者提供替代駕駛或聯絡計程車代步等服務，建構更深入、更即時的預防性通報聯繫網絡，減少酒駕憾事發生。

(中時 )