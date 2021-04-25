大陸國家智慧財產權局25日上午舉行新聞發布會，國家智慧財產權局局長申長雨表示，2020年大陸申請人通過《專利合作條約》(Patent Cooperation Treaty，即PCT)途徑提交的PCT國際專利申請達6.9萬件，穩居世界首位。

會上介紹，大陸2020年授權發明專利53萬件，每萬人口發明專利擁有量達到15.8件，超額完成「十三五」規劃目標。

2020年商標註冊576.1萬件，收到國內申請人馬德里商標國際註冊申請7553件。作品登記量331.6萬件，電腦軟體著作權登記量172.3萬件。核准註冊地理標誌商標765件，認定地理標誌保護產品6件，核准使用地理標誌專用標誌企業1052家。

授予農業植物新品種2549件、林草植物新品種441件。世界智慧財產權組織發佈的《2020年全球創新指數報告》中，中國排名第14位，比2015年提升15位。

(旺報 )