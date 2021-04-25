從命理角度觀察，風水與我們的生活息息相關，每個人的吉凶禍福，都離不開自身和周圍的風水環境，如果犯了風水禁忌，輕則運氣變差，重則發生禍事。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，家居擺設、日常習慣都有許多流傳已久的風水禁忌，如果不小心犯了，可能會帶來災難，一定要特別小心。

▍1.臥室忌掛風鈴

風鈴最好還是掛在屋外，切勿掛在臥室，更不能掛在床頭。因為風鈴是通靈之物，掛在臥室這種氛圍安靜的地方，會破壞臥室風水，吸引陰氣和小人，同時也不利於人休息，影響日常生活。

▍2.走夜路忌唱歌

有些人走夜路時為了壯膽，會大聲唱歌，殊不知這是完全錯誤的做法。夜晚陰氣重，若這時候開口唱歌，讓自己體內陽氣外洩，就容易招惹不潔之物。

▍3.忌隨意亂放錢

有些人習慣將錢隨便亂放，家裡的桌子、櫃子到處都放著錢。其實，對待金錢的態度將影響財運，錢財亂擺，財神就不會光顧，就很難擁有好財運。與此同時，還容易破財漏財，就算有再多錢，也會很快散盡。

▍4.忌八卦鏡對鄰居

在風水學中，八卦鏡可以化煞驅邪、招財積福，於是有些人就會在門上、窗戶上掛著八卦鏡，但是如果八卦鏡正對著鄰居大門、窗戶，恐怕會導致鄰居家中產生煞氣，容易引發禍事，這樣容易遭受因果的反噬，損耗福報。

▍5.忌睡長期不用的床

長時間沒用過的床，再用時，要注意檢查一下床板，然後將床換個位置，如果可以的話，最好再曬曬太陽。人與床接觸的時間很長，所以在對與床有關的事情上，千萬不能隨便。長期不用的床容易受潮，陰氣比較重，要常常移動、曬太陽，來驅除床上的邪氣。

▍6.忌尖葉帶刺植物

家中綠植也要慎選，不宜在家中擺放細長葉、尖葉、針葉、帶刺植物，因為這類葉子比較尖銳的植物，會產生煞氣，對人的運勢和健康都不利，還容易給主人帶來各種是非，引起口舌之爭。若想要在家中擺放綠植，最好選擇一些寬闊葉面、生命力比較強的植物，例如萬年青、金錢樹、銅錢草等。

▍7.不要隨意拍照

不是什麼都可以拍照，更不能隨便合影，例如那些年代久遠的東西，萬萬不可與之合影，像是千年古樹、百年老屋，或者名人陵墓等，否則會給自己帶來厄運。

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(中時新聞網)