UFC 261的草量級女子冠軍戰，美國拳手蘿絲(左)一腳踢暈了拳王張偉麗。（路透）

終極格鬥聯盟UFC 261大戰25日在美國佛州的VyStar老兵紀念館登場，草量級女子冠軍張偉麗意外速敗給地主的挑戰者「惡棍」蘿絲娜瑪尤納斯(Rose Namajunas)。比賽耗費不到1分半鐘，惡棍蘿絲以一記高左腿正中張偉麗頭部，這一擊非常重，將張偉麗踢倒在地。裁判立即上前終止比賽，惡棍蘿絲成為新任草量級女子冠軍！

The first fighter in @ufc history to win without a single strike thrown #UFC261 pic.twitter.com/zxyu5XhYu3 — danawhite (@danawhite) April 25, 2021

更恐怖的是另一場男子中量級主賽事，韋德曼(Chris Weidman)開場就出右腳掃腿攻擊，踢在對手霍爾(Uriah Hall)的左小腿上。韋德曼這一踢反而折斷自己的脛骨，他收腿時還沒發現，用自己的斷腿著地之後才痛苦倒下，被擔架抬離場。比賽只費時17秒，霍爾站在原地一拳都沒出就贏了。通常這種掃腿如果角度不當，以出招者自己斷腿的情況居多。

張偉麗賽前的戰績是21勝1負，惡棍蘿絲為11勝4負。先前在UFC 248的大戰，張偉麗與對手喬安娜耶德列奇(Joanna Jedrzejczyk)互相揮出驚人的351拳，最後張偉麗以判定取勝，兩人展現出的鬥志被譽為聯盟最偉大的女子冠軍戰。

此戰作為兩場壓軸賽之一，張偉麗開場出了幾拳就與對手進入互相試探的對峙狀態。兩人都在等對方動作，惡棍蘿絲冷不防一抬腳，不偏不倚踢在張偉麗右臉頰上，讓她當場倒地。惡棍蘿絲準備騎上去追打，只打了兩三拳就被裁判分開。此戰開放1.5萬現場觀眾，張偉麗被裁判攙扶起身後仍有些站不穩，獲勝的蘿絲開心地滿場亂竄，大喊：「我是最棒的！」

(中時新聞網)