華航機師1周5人確診，引發外界關注。桃園市機師職業工會25日發新聞稿表示，機組人員恐慌擴散中，呼籲儘速調查感染來源。工會並澄清兩個觀念謬誤：第一，並非因為居家檢疫期間縮短才導致確診，因為居檢雖縮短卻要求期間不能派飛，是更嚴謹的安排；第二，有輿論認為機師打疫苗打太慢，問題是依照機組員順位，至今打疫苗也才兩周，確診個案不是正在居檢就是派飛，根本沒空打疫苗。

工會表示，現階段機組員所焦慮的是，倘若確診病例增加僅僅只是因為機組員違反自主健康管理，為何該航空公司其他機組員仍持續出現確診案例？此一現象反映的，恐怕已經是航空公司內部的系統性問題，而並非僅僅個案所造成。

工會指出，自4月20日指揮中心宣布2名國籍機師確診，迄今機組人員僅能從媒體得知該確診案例為「英國變種病毒株」，但最讓人擔憂的感染來源至今依舊不明。此後接連兩三天，陸續又再傳出相關確診案例，究竟問題出在哪裡？哪一個環節導致出現破口？機組員眼看確診案例持續增加，卻依然得冒著「不知名感染源」風險，時時刻刻擔心自己成為下一個確診案例，卻仍必須每日堅守崗位繼續執勤，承受的心理壓力持續增加，呼籲指揮中心與航空公司儘速調查感染來源。

工會指出，近日除了針對機組人員擴大普篩，無論指揮中心抑或航空公司，至少仍尚未見到其他檢討機制，或是其他即時改善措施。工會曾於3月26日召開記者會詳述，絕大多數機組員在執勤與外站的防疫措施，無論是從每個執勤流程環節的嚴密防護，到機組員自己「加碼」的小心翼翼（許多機組員甚至自備次氯酸水、清潔的枕頭套至外站旅館強化防疫效果）。如今因為感染源不明，機組員不但人心惶惶，甚至不知所措。

工會特別說明，部分輿論推測「此次機組員確診或因檢疫期縮短」所致，但正如同指揮中心日前主動澄清，原本一月起的檢疫制度恰恰是因為檢疫期間允許航空公司得以持續派飛機組員，而帶給其他機組員風險。日前指揮中心公布4月中旬上路新檢疫制度下，重新調整機組員返台後3天檢疫期間不得派飛且搭配篩檢，反而才是多一層保護與更完整風險控管。

另有輿論推測機組員確診是否與疫苗施打進度有關，工會也釐清，依指揮中心安排，至4月12日之後才開放機組員施打，距今不到2周。而此波機組員確診的個案，在這段期間內仍在執勤跟檢疫，根本沒時間打疫苗；且即使當時確診個案有打疫苗，也要等8周之後、最快6月中下旬第2劑打完，疫苗才能發揮完整保護力。 且指揮中心規定組員打完至少48小時內不可執勤，因此班表都需要時間重新安排。若外界以「疫苗施打進度」責難機組人員，甚至冠上「缺乏職業道德」，完全悖於事實！

(旺報 )