台北股市已經站上17300點，存股族此時最大的疑問就是現在還能存股嗎？金融股、中鋼又是存股族心中的熱門存股標的，不要說中鋼4月已經漲了5成，金融股從農曆春節以來也有1-3成不等的漲幅，到底現在還能不能存金融股跟中鋼？分析師表示，從殖利率的角度來看，存金融股依然是可以的，但中鋼波段漲幅已大，加上殖利率並不吸引人，並不建議現在存中鋼。

很多人怕金融股今年已經大漲一波，猶豫還能不能再存金融股，摩爾投顧分析師陳昆仁表示，即使在現在這個時間點，金融股的殖利率依然迷人，只要選比較大型、獲利穩定的、甚至是具有公股色彩的金融股來存，都是適合的，以兆豐金為例，目前尚未公告配息多少，假設配1.5元，上周五(23日)收盤價32.25元，即使以33元來計算，目前殖利率都還有4.5%，仍然相當迷人，萬一股價回到30元，殖利率就來到5%。

再看另一檔也是很多存股族熟悉的元大金，陳昆仁指出，今年配息1.2元，上周五收盤25.9元，以26元來計算，股息殖利率有4.6%，是定存的好幾倍，如果從起漲點22元來計算，殖利率近5.5%，其實殖利率差距不大，但股價從22元漲到26元，已經漲了18%，相當於3年的股利，這時候的操作方式，其實可以先將一部分獲利入袋，假如股價有更低價位時再接回。

陳昆仁指出，存股族選股的標的必須是長期配息穩定、技術領先或寡占性的產業，且趨勢展望成長，最重要的是要填息，才是真正賺到股息殖利率，中鋼今年只配0.3元，上周五股價最高來到40元，殖利率不到1%，過去10年現金股利配發的波動很大，去年配0.5元，前年配1元，加上短線從25元漲到41.95元，因此認為現在並不建議存中鋼。

他也提醒存股族的操作方式，最好分批進場，才能分散風險、平均價格，並保有可加碼的資金，另外，當短線漲幅過大時，可以拿部分部位來賺價差也不錯，待股價拉回時再逢低接回。

(中時新聞網)