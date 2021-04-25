彰化縣無形文化資產「同安寮十二庄請媽祖」，24、25日為期兩天舉辦同安寮十二庄繞境祈福活動，包括福興鄉、埔鹽鄉共12庄。（吳建輝攝）

彰化南瑤宮笨港進香「媽祖潦溪」，也在25日回鑾，清晨抵達花壇市區。（吳建輝攝）

「同安寮十二庄請媽祖」於24日清晨7點半從鹿港天后請請媽祖後，晚間在埔鹽鄉大公館新興村仁興宮駐駕並舉行祈雨祈福儀式，彰化縣長王惠美、立委謝衣鳳等人也現身會場，共同祈求天降甘霖。（吳建輝攝）

終於飄雨了，今天上午10點左右彰化飄起毛毛細雨，民眾紛紛穿上久違的雨衣，還撐起雨傘，由於彰化南瑤宮媽祖、以及「同安寮十二庄請媽祖」同時在舉行繞境祈福儀式，民眾歡喜直呼是媽祖發威，也希望能夠持續投下更大的雨彈，天降甘霖。

彰化縣長王惠美表示，今年「同安寮十二庄請媽祖」還破例不出動「風雨免朝牌」，希望能為台灣帶來雨水紓解旱象，立委謝依鳳也在臉書發文「我聽見下雨的聲音」，但是非常小聲，希望大家一起祈禱，讓雨大聲一點，共同為彰化祈雨。

彰化縣無形文化資產「同安寮十二庄請媽祖」，24、25日為期兩天舉辦同安寮十二庄繞境祈福活動，包括福興鄉、埔鹽鄉共12庄，信眾於24日清晨7點半從鹿港天后請請媽祖後，晚間在埔鹽鄉大公館新興村仁興宮駐駕並舉行祈雨祈福儀式，彰化縣長王惠美也現身會場，共同祈求天降甘霖。

「同安寮十二庄請媽祖」25日遶境隊伍回到鹿港天后宮恭送進香媽回鑾，剛好彰化南瑤宮笨港進香「媽祖潦溪」，也在25日回鑾，清晨抵達花壇市區，兩媽同時繞境彰化，所有繞境隊伍走著走著就飄下雨滴，讓所有信眾都相當感動。

王惠美說，「同安寮十二庄請媽祖」以及南瑤宮笨港進香都擁有上百年歷史，同樣都是因為久旱不雨，農民無法耕作，供請媽祖駐駕設壇，祈求媽祖慈悲，帶來豐沛水源，目前台灣面臨嚴重水患，也希望媽祖能持續發威，早日解除旱象。

(中時 )