25日上午11時許，高雄捷運R5前鎮高中站火警警報器大響，環控設備機房竄出焦味及煙霧，站方立刻管制旅客遠離事故機房。高市消防局獲報趕抵現場查看無火，發現是機房內空壓機摩擦過熱導致，高捷公司將進一步檢修，目前已恢復正常營運。
該站站長第一時間啟動消防編組戒備並通報消防局，並啟動排煙系統，短暫管制旅客遠離事故機房。消防人員趕抵現場查看，發現焦味及濃煙來自環控設備機房，不影響列車行駛。現場交由高捷公司進一步檢修，目前現場皆已恢復正常營運狀態，行車安全無虞。
(中時 )
25日上午11時許，高雄捷運R5前鎮高中站火警警報器大響，環控設備機房竄出焦味及煙霧，站方立刻管制旅客遠離事故機房。高市消防局獲報趕抵現場查看無火，發現是機房內空壓機摩擦過熱導致，高捷公司將進一步檢修，目前已恢復正常營運。
該站站長第一時間啟動消防編組戒備並通報消防局，並啟動排煙系統，短暫管制旅客遠離事故機房。消防人員趕抵現場查看，發現焦味及濃煙來自環控設備機房，不影響列車行駛。現場交由高捷公司進一步檢修，目前現場皆已恢復正常營運狀態，行車安全無虞。
(中時 )
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