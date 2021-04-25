獨／害腦死無照教練遭聲押！ 柔道館現況曝光當地人這樣說

台中市7歲黃姓男童到私人柔道館學柔道，遭何姓教練與就讀小四的學長，90分鐘內重摔27次，導致顱內嚴重出血，手術後判定處於腦死狀態。何姓教練23日複訊時，堅稱為正常訓練被無保請回，檢方昨（24）日二度傳喚，認定其涉傷害致重傷罪，且有串證之虞，裁定收押禁見獲准。消息傳出後，又有其他學員家長出面爆料指控，自己的孩子也被摔到骨折，反應了還被嗆：「別裝了！」，所以懂那種痛。

回顧黃童被摔當日，黃童21日在練習護身倒法等柔道技巧時，遭何姓教練與高出他快一個頭的就讀小四學長對摔，黃童90分鐘內共被重摔27次，被摔倒期間趴地哭喊腳痛，教練竟插腰無視「別裝了，不站起來我繼續摔」，突然間被學長摔趴在地上無法起身，在一旁錄影的黃童舅舅察覺不對勁，緊急將男童送往豐原醫院急救，因顱內嚴重出血陷入重度昏迷，醫師緊急安排開顱手術，仍宣告腦死。

黃童家長表示，孩子才學柔道2個禮拜，疑還未學會護身倒法，就被學長要求重複練習20多次，教練也至少7次，怒控教練未自覺出手過當，聯手學員進行危險柔道動作，導致孩子倒地重傷，又沒有及時察覺孩子傷勢送醫，以致發生憾事。

此消息曝光震驚社會，曾到該柔道館學習的一名學員家長，跳出來控訴指稱，由於該道館授課免費，他的女兒也曾在那裡上過課「有次被摔到腳骨折就不去上課了」，還說，女兒受傷反映腳痛還被兇，甚至被嗆「不要裝了」，沒想到這次又出意外「我親身經歷過，所以我懂那種痛」。

網友看後紛紛氣憤留言「招新生進去給人家當沙包練摔嗎」、「被他教導成這樣，還沒有任何一點悔過之心」、「好好一個孩子，真的很不捨」、「希望弟弟趕快好起來」

(中時新聞網)