取自蔡英文臉書

台中捷運綠線今天通車，蔡英文總統承諾，接下來延伸到大坑、彰化，以及藍線的興建，中央都會支持。建設不分藍綠，台灣是一個共同體，不論是交通建設、防疫工作、水情挑戰還是能源轉型，中央地方都可以合作。

蔡英文今天在臉書恭喜台中市民實現多年的夢想，「台中的發展進入捷運時代！」她說，台中捷運綠線從規劃、施工到今天通車，經過三位市長的付出，中央也投注預算支持。這個經驗說明了，只要中央地方合作，一定能把事情做好，能回應市民的期待。

她承諾，接下來，台中捷運綠線延伸到大坑、彰化，以及藍線的興建，中央將會透過前瞻基礎建設的特別預算來支持。也期待國會共同支持，讓中台灣的軌道運輸更加便利。

不只是台中，蔡英文指出，在她任內，桃園捷運、南迴鐵路電氣化、高雄輕軌等軌道建設都一一通車及新增路線營運，證明執政有執行力，建設則是不分藍綠。最重要的是，安全是回家唯一的路，交通的施政，「我們一定會努力再努力」。

她強調，台灣是一個共同體，不論是交通建設、防疫工作、水情挑戰還是能源轉型，中央地方都可以合作，不同城市也願意互相幫忙。「只要團結，我們就能克服挑戰，越來越好！」

【LIVE直播】蔡英文、馬英九、柯文哲出席台中捷運綠線通車典禮

(中時 )