台中市愛心食物銀行結合大里親子館，舉辦「4月發放日愛兒加油讚」，透過繪本故事、關卡遊戲及手作活動，帶領親子互動，增進家庭親情，還有托育資源行動車提供圖書、教玩具展示介紹，受助戶帶著孩子體驗同樂。

社會局長彭懷真表示，食物銀行大里店由台灣食物銀行聯合會承辦，負責大台中都會區域，每個月扶助近500個家庭。台中市愛心食物銀行現有3家實體分店、34處發放站及15家聯盟店，提供米、麵、罐頭等相關民生需求物資，於每月最後一週發放。

愛心食物銀行的理念是救貧、濟貧，除了每個月固定發放物資、援助弱勢家庭短期日常生活所需，也會結合在地單位，針對節日安排多元主題活動，宣導社區資源及食物銀行服務訊息，廣邀受助戶與民眾共同參與。

大里親子館開放家長及6歲以下子女入館，服務項目包括常態性0至3歲嬰幼兒課程、親子館主題探索、親子活動、節慶活動、圖書與教玩具借用、親職教育講座、托育資源行動車

、育兒諮詢與資源媒合等，提供親子多元服務內容，更是親子成長與共同分享的溫馨場所。

這次結合食物銀行發放日，規劃以食物為主題的親子活動，同時宣導食物銀行服務內容，展現台中市多元及完善的社區資源網絡服務。

(中時 )