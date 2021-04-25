涉嫌行竊慈裕宮香油錢的姚姓、張姓2名嫌犯，遭竹南警分局逮捕送辦。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

竊嫌以自備鑰匙企圖打開功德箱行竊香油錢。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

竊嫌以自備鑰匙企圖打開功德箱行竊香油錢。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

2竊嫌潛入竹南慈裕宮2樓，企圖行竊香油錢，被監視器拍得一清二楚。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

2名竊賊進入竹南慈裕宮行竊香油錢，當場被廟方發現報警逮捕送辦。

有4百多年歷史的竹南慈裕宮，即將在25日晚上舉行傳統炸邯鄲活動，卻在活動前夕，2名有多項前科的姚姓、張姓男子，竟妄想在太歲頭上動土，利用早上較少信眾參拜機會，潛上2樓企圖以自製鑰匙偷竊功德箱內香油錢，廟方人員從監視器掌控2嫌行徑，當場報警逮捕移送法辦。

以供奉媽祖為主的竹南慈裕宮，是全苗栗歷史最久遠的廟宇，按照傳統習俗，廟方在每年的元霄節都會舉辦炸邯鄲活動，來祈求全年平安避祟，但因新冠肺炎疫情影響，今年慈裕宮炸邯鄲活動延期至4月25日晚間8時舉行，將吸引大批信眾前來祛邪祈福。

正當炸邯鄲活動舉辦前1天早上9點多，2名年紀40多歲的姚姓、張姓男子走上慈裕宮2樓，見廟內一早參拜信眾較少，認為有機可乘，竟當眾神明面前以自製鑰匙企圖打開功德箱，偷取香油錢，其中負責把風的嫌犯，還想挪移監視器攝影角度，2嫌不知自己囂張行徑，已被正在監控監視畫面的廟方人員，全程目擊。

廟方人員從監視畫面中看到，兩名男子走進廟內行蹤鬼鬼祟祟，探頭探腦，因他們的行為相當詭異，所以立刻引起負責監看監視器的的宮廟負責人警覺注意，待發現嫌犯撥動監視器時，就立刻通知在場退休刑警志工向竹南警分局報案，

警方趕往會同民眾圍捕2嫌，現場查扣作案工具1組，警方還發現嫌犯自備1只功德箱鑰匙，企圖以鑰匙打開功德箱行竊箱內香油錢，警方並查出嫌犯另涉嫌竹南地區多起刑案，全案詢後依竊盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

(中時 )