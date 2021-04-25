大陸以多次檢出介殼蟲為由暫停台灣鳳梨輸入，掀起搶購潮，不少政治人物也紛紛協助推廣台灣鳳梨，民進黨立委高嘉瑜更親自示範切鳳梨，不過，她竟把整顆鳳梨拿去沖水，網友看了紛紛表示，鳳梨不能碰水，「會咬舌」；對於高嘉瑜的刀法及刀工，看了也嘖嘖稱奇。

高嘉瑜23日在臉書表示，「身為一個優秀專業的委員，會切鳳梨只是剛好而已」，並指出這是自己第一次切鳳梨。影片中，高嘉瑜說鳳梨沾了很多泥土，「要先洗一洗」，刀子也先沖洗過後，直接下刀示範切鳳梨。

高嘉瑜水洗鳳梨及刀子，且沒擦乾就開始切，網友指錯誤示範，因鳳梨碰到水後吃了會「咬舌」。（圖／摘自高嘉瑜臉書）

不少網友看了紛紛表示，鳳梨不能碰水，是錯誤示範，且切鳳梨的刀也要擦乾，「鳳梨洗了，切下去不就割舌頭了」「咬舌頭咬到母湯」「第一次看到有人洗鳳梨」。

另有人看完高嘉瑜的「刀法」，切完後鳳梨果肉幾乎只剩半顆，直呼「這種切法太浪費了吧！」照這種切法的話，一顆切完剩沒幾塊了，「要不是黃色的這樣切我還以為是豆腐」；也有熱心網友分享正確切鳳梨的方式，是抓尾巴部位然後削皮，「之後劃4刀，就順時鐘轉動切，一盤完整不碰手的鳳梨就可以切好」。

高嘉瑜的刀法讓網友看傻眼。（圖／摘自高嘉瑜臉書）

(中時新聞網)