台中市政府經濟發展局為協助青年一圓創業夢，今年特別規劃舉辦10場青商市集活動。（盧金足攝）

台中市政府經濟發展局為協助青年一圓創業夢，今年特別規劃舉辦10場青商市集活動，在具有百年歷史的第二市場登場，舉辦「小小青商 一日店長」活動，開放親子報名體驗，並邀集手沖咖啡、原住民風味美食、堅果零食、植栽、手作文創小物等10家青商設攤，風格豐富多元，為傳統百年市場注入年輕活力。

「小小青商，一日店長」活動，打造親子市集，開放小朋友現場報名擔任販賣鋪店長，體驗市集叫賣販售情境，以寓教於樂的方式，為活動注入童趣，希望邀請更多親子家庭走入傳統市場，探索老市場新氣象。

去年於第二及龍泉市場試辦2場台中青商市集大受歡迎，今年更加碼推動，自4至10月共規劃10場次青商市集活動，範圍拓展至大台中山海屯區，分別將於第二市場、第三市場、大甲第二市場、沙鹿市場、清水第二市場、東勢第一及后里第一市場等7處公有零售市場辦理，月月有活動、場場有好康，希望參與的青年攤商能將創意帶入傳統菜市。

經發局指出，市府致力提升傳統市集競爭力，去年與中央合作投入約2億2百萬元預算，進行市場建築與設備修繕改造工程，更在有「菜市場金馬獎」之稱的「經濟部優良市集及樂活名攤評核」中，摘星3891顆，創下全台縣市唯一突破三千顆星的亮眼成績，蟬聯全國第一，備受各界高度肯定。

(中時 )