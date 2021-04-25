氣象局發布南高屏大雨特報。(氣象局提供)

南高屏雨勢來了！氣象局緊急發布大雨特報，由於對流雲系發展旺盛，台南、及高雄、屏東山區有局部大雨，同時中央氣象局長鄭明典在臉書PO文，指出雖然不是特別強，但對流開始發展了，消息一出讓網友嗨翻「加油加油！雨下大一點」。

氣象局在下午1點發布台南及高雄、屏東山區大雨特報，指出這3處對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨。鄭明典也在臉書表示，「不特別強，對流開始發展了！」，從雷達回波圖上可以看到，台南、高雄、屏東對流發展最旺盛，呈現紅、黃色回波，是雨勢最劇烈的地方。

對此，網友們看到南部下雨了，紛紛留言：「開心！活了50年第一次這麼渴望下雨，這麼愛雨天」、「台南永康區大雨中」、「台南新化下雨了，進啊！」、「台南剛剛有下雨！頭一次感到下雨超開心」、「下在水庫上游吧」、

氣象局表示，今天華南雲雨區東移，各地都有機會出現短暫降雨，其中又以東半部地區的雨勢最為明顯，其次則為西半部山區，晚上之後華南移出的雲雨減少，中部以北平地的降雨機率將會降低，其他地區則仍有短暫降雨。

(中時新聞網)