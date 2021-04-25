經濟部已婚邱姓高官，為追求女部屬，一再傳訊「對喜歡的人，會想觸碰」、「想跟妳make love」遭拒後，竟在辦公室拉她裙子、還出言侮辱、甚至摔公文、冷漠以待霸凌，指她工作能力差，逼迫調單位，騷擾霸凌超過1年半，女部屬痛苦不堪，提告求償。台北地院以邱男的LINE訊息內容充斥性意味，認定邱男行逕已構成職場性騷擾，判決邱男賠償35萬元。可上訴。

女部屬控稱，邱男是經濟部某單位科長，她2018年10月進入該科任職，邱為她直屬長官，邱多次向她表達喜歡之意，並表達具有性意味之言論，更在她拒絕後，利用其權勢地位對她言語侮辱，甚至刻意摔公文、冷漠方式對待，或要她調職，她不堪遭邱長期性騷擾，去年4月調離原單位後，已向經濟部提性騷擾申訴，但至今仍須接受心理諮商，邱行為讓她痛苦不堪，提告求償60萬元。

邱男辯稱，2人不但是同事，私底下亦為朋友，常會以訊息相互分享生活、關心對方。他所傳訊息內容沒有涉及性意味或性別歧視，雙方互動亦未逾矩，女方更會主動於公務外聯繫他、分享心事，他只是開玩笑，況且他並無人事決定權，無法逼調職，只能基於好友立場給予女方建議，否認有性騷擾情事。

但法官依據雙方LINE訊息，發現邱不滿邀女部屬單獨用餐遭拒，竟怒回「實在很不想再看到妳」、「約妳都不行啊」，事後藉口她與男同事聊天，向她丟公文表達不滿，還要求傳送私人照片、上班時間發送「今天有換香水嗎？」、「今天穿裙子還是褲子」、「妳今天露腳實在太可愛了」、「不准穿涼鞋，免得我分心」、「今天衣服還是很透光」。

邱男還私訊她「抱在我身上，更好」、「其實，專家研究調查說，80％的人對喜歡的人，通常會想觸碰，而且也會有性幻想。...」、「我想跟妳make love」，明知遭拒絕，仍傳訊「每次被妳turn down後，都會想聽一下周興哲的歌」。

甚至邱不滿女部屬晚回訊息，傳訊「我也不想打擾妳，只是一直看到妳出現在面前，很難不關心妳。」、「如果不想被打擾，不想覺得煩，為何當初妳不去四科呢？」、「妳工作能力不行啊」、「待在這裏，大家都辛苦...」、「好好想想啦，別讓人從喜歡變討厭呢...」、「希望妳能盡快找到更適合妳的地方」。法官不採信邱說詞，認定構成性騷擾。

法官認為，邱身為主管，對女方考績有相當影響力，明知女方拒絕其追求，仍持續不斷追求婚外情，造成女方長期處於敵意性、脅迫性及冒犯性之工作環境，人格尊嚴遭受侵犯及干擾，審酌女方長期隱忍邱性騷擾行為所受痛苦，判邱賠償女方35萬元精神慰撫金。

(中時 )