海外運費要11萬？女子險遭外國網友詐。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

海外運費要11萬？女子險遭外國網友詐。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

40歲廖姓女子網路交友認識海外的Scott，2個月來相談甚歡，近日對方稱跨國寄貨被索討11萬運費，拜託廖女先幫忙墊付，廖女不疑有他前往銀行，行員和警方察覺有異，追問網友背景苦勸，廖女才恍然大悟遭詐，行員也勸別再跟他聊天。

八德警方局四維派出所警員黃政碩、林煥傑、李卉蓁於轄區巡邏時，接獲通報稱轄內銀行內疑似有詐騙案件，趕往現場發現是廖姓女子帶著大筆現金要臨櫃匯款，指稱受海外網友之託，幫對方代付一筆運費。

3警見狀頻追問網友資訊和物品運費細節，但廖女一問三不知，「不是妳的東西幹嘛要給他錢！」驚醒廖女，才知遇到詐騙集團。

廖女說，2個多月前透過交友軟體認識名叫Scott的海外網友，相談甚歡，近日Scott突然表示，自己寄了一件金屬保險箱給海外一間公司，這間公司要向他收取運費，希望廖女能幫忙匯款這筆折合新台幣約11萬元的運費。

警方查出即將匯入的帳號是大陸銀行的帳號，且Scott在交友軟體上登記的資料為13歲，呼籲直接將Scott封鎖，別再和他聊天，廖女才打消匯款念頭，感謝警方及銀行行員的幫忙。

八德分局提醒民眾如遇到疑似詐騙手法，一定要謹記「防詐騙三要訣」：「保持冷靜」、「小心查證」、「撥打 165反詐騙諮詢」，共同提高防詐共識與警覺，務必反覆查詢確認，多一分警惕、少一分損失。

(中時 )