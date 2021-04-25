一名女子上網抱怨前夫，稱他在台積電上班月薪6、7萬，臉書ig都是出去玩、買精品，但付孩子扶養費卻心不甘情不願，轉帳竟然註記「拿去吃藥」，還用媽媽生病、謊稱自己得癌症當藉口裝沒錢，種種行徑讓人看了傻眼。

一名女網友在臉書社團《匿名公社》發文，表示當初前夫外遇、家暴，在孩子面前打她，兩人於2018年離婚。離婚後孩子由原PO扶養，但離婚協議說好男方該給孩子撫養費，但前夫竟然給的心不甘情不願，轉帳竟註記「拿去吃藥」4字。

原PO指出，前夫在台積電上班，雖非工程師但月薪也有6、7萬，竟然拿自己媽媽的病情裝可憐，為了不想付扶養費還騙原PO自己得了癌症要化療，假裝沒錢。結果卻被原PO發現，臉書、ig通通都是出去玩、買精品、換新手機、在健身房打卡。

前夫甚至還向原PO現任男友討之前幫孩子付的保險費，叫自己女友打電話跟原PO說不要再付扶養費，氣得原PO直說「現在台積電的員工薪水有那麼低嗎？台積電有你這種員工真的素質爛到不行」。

網友看了原PO遭遇也相當傻眼，紛紛回應：「人渣」、「不付贍養費，那就法院見囉！」、「拿去吃藥這四個字，是不是可以告他了？？？下次他若再打來，記得要錄音，通通都是出去玩、買精品東西、換新手機、在健身房打卡...這些都要截圖下來~以備不時之需」、「把這些備註留下來,以後用得到」。

不過也有人認為：「既然各走各路，為何還要因為金錢而在那牽扯不清？既然要斷就斷的乾脆斷的乾淨、「有本事要小孩就要有本事自己養」。

(中時新聞網)