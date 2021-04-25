為了一個3年前的約定，屏東縣中正國中畢業音樂班28日晚上7點將於屏東演藝廳舉行「築夢‧遠航」音樂會。3年前這群孩子舉辦國中畢業音樂會後，約定3年後再一起辦一次音樂會，當時這群青澀的孩子已成長，將從高中畢業準備成為大學新鮮人。

這次音樂會是由中正國中校友會陳信誠理事長發起，希望給這群中正國中音樂班畢業學生在高中畢業前夕，各自奔向大學之路前留下一個人生歷程，並結合音樂班第32、33、34屆畢業校友共同演出，具有薪火傳承、世代關懷的意義。

中正國中音樂班導師翁瑞霙老師表示，3年前這群孩子國中畢業時舉辦過一次音樂會，學生與家長們也約定了3年後再一起辦一場，再創造一次音樂會的舞台經驗，提升學生們的舞台演出及策畫音樂會的專業能力。

陳信誠指出，3年前畢業音樂會上由8名女同學一起演奏16手聯彈，3年後，將由中正國中音樂班的學長帶領學弟，4名大男生一起演出8手聯彈，歡迎大家28日晚上7點，到屏東演藝廳聆聽這群即將高飛的屏東孩子演奏。

(中時 )