每年4至5月紫斑蝶北返遷徙都會經過彰化八卦山，彰化縣政府搭上紫斑蝶熱潮，25日上午在彰化成功營區舉辦SDGs(永續發展)魔法學院活動。(吳建輝攝)

彰化縣長王惠美表示，紫斑蝶過境期是世界第二大蝴蝶遷徙之一，即日起5月29日的每周六，都有志工賞蝶導覽，歡迎民眾一起到彰化賞蝶。(吳建輝攝)

每年4至5月紫斑蝶北返遷徙都會經過彰化八卦山，彰化縣政府搭上紫斑蝶熱潮，25日上午在彰化成功營區舉辦SDGs(永續發展)魔法學院活動，與民眾一同賞蝶及食育美學走讀，彰化縣長王惠美表示，紫斑蝶過境期是世界第二大蝴蝶遷徙之一，即日起5月29日的每周六，都有志工賞蝶導覽，歡迎民眾一起到彰化賞蝶。

25日彰化成功營區綠色環境學習營地星光草原擠滿大批民眾，鄰近有生活美學館、天空步道等景點，是彰化非常重要的環境教育基地，現場還有20多個好吃又好玩的攤位，更有5攤手作教學，以及有趣的食育闖關，賞蝶導覽、美學堂特展。

王惠美表示，這次的SDGs魔法學院活動，呼應聯合國永續發展目標，社會層面，學校有社區青農的參與及指導，在環境部分，有環教志工進行紫斑蝶棲地營造，宛如魔法多元學習，現場活動由11個學校結合青農，展現食育及環境教育成果，兼顧經濟、社會、環境多面向，推廣保護環境及永續發展，寓教於樂。

王惠美說，今天與民眾相約在成功營區賞蝶何時育美學走讀，希望推廣環境保育及永續發展，讓大小朋友一參與闖關活動，寓教於樂，而今天活動只是一個開端，即日起至5月29日的每周六，都有志工導覽，歡迎民眾到教育處粉絲專業報名，一起到彰化踏青賞蝶、做生態觀察。

(中時 )