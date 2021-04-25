新北市環保局搭配「2021新北環境季」推出「110年度新北市春季聯合淨灘活動」，上午並在萬里翡翠灣海水域場舉辦。現場近千人攜手淨灘，清出1500公斤的海洋廢棄物，具體落實新北市長侯友宜日前提出新北倡議中「清淨大地」及「減塑一起來」內容。

新莊昌平國小畢業生於活動後和環保局長程大維合影。 新北市政府提供

新北市環保局長程大維今天參加活動時表示，新北市海岸線常受地形、季風、洋流等因素影響，沙灘上遍佈來自世界各地漂來的漁網漁具、浮球、保麗龍、寶特瓶等海洋廢棄物，已嚴重破壞海洋生態的環境，身為人類的我們，可以選擇不要使用一次性塑膠製品，但海洋生物卻無法選擇，可能因誤食或是被纏繞，甚至因長年累積的毒素而導致暴斃死亡，若我們不開始改變，這些海洋廢棄物最終將經由食物鏈回到人們的體內。

程大維說，為有效減少海洋廢棄物，在治標上新北市除鼓勵公司團體辦理淨灘活動外，也積極推動各種源頭減量的措施，已達治本之成效，包含推行環保兩用袋、reBAG袋袋相傳、不塑夜市、新北不塑之客友善店家、新北Ucup循環杯推廣等政策。

本次淨灘活動共清出1000公斤垃圾及500公斤資收物，總計1500公斤的海洋廢棄物，除了直接撿拾廢棄物外，民眾也使用篩網及鏟子進行淨灘，才發現沙子裡面還混雜了許多細碎的塑膠碎片，難以徒手撿拾，紛紛驚呼表示原來看似乾淨的沙灘，其實充斥著許多垃圾。

值得一提的是，此次淨灘活動特別與ON/OFF 海廢再造所、好廢 Recycle for Good、海湧工作室、慈濟新莊區中港環保教育站合作，在現場放置以各式各樣的海洋廢棄物製成的藝術品、造型盆栽及打卡版。其中以塑膠水果籃、寶特瓶、燈泡等廢棄物組成的「鯨魚的眼淚」成為最受小朋友歡迎的打卡造型，製作者為慈濟新莊區中港環保教育站的周秀琴老師，其表示「當初創作的理念是源於海洋污染日益嚴重，導致海洋生物常誤食而死亡，而鯨魚的眼淚正控訴著人類的無知與殘忍，希望藉此利用可回收再製的廢棄物打造此項作品，來提醒人們若再不重視海洋污染問題，最終傷害最深的將是人類自己。」

另受民眾喜愛的「洄轉壽司」藝術品係由好廢Recycle for Good所提供，他們秉持著初衷「循環使用，造就美好」而創造出這項作品，好廢Recycle for Good表示「『洄/迴轉』有返回的意思，口中的這些鮮味是否添加了些來自人類製造的廢棄物呢？為了這些鮮味，我們增添了多少大海的負擔？」在延伸廢棄物生命週期的同時，更期待民眾可以開始思考如何讓垃圾源頭減量，並檢視生活中不必要的浪費或是改變消費習慣。

今日參與淨灘活動的眾多團體單位很多，其中，新北市新莊昌平國小特別選在六年級學生畢業前夕，帶畢業生走出教室，參加環保局的春季淨灘活動，該校的小市長莊予晴表示，海灘上的垃圾其實都是來自於人類，如果我們不去解決、處理，最後所有污染還是又回到我們的身上。

此外，新北環保局並呼籲，除了參與淨灘活動外，民眾在日常生活中即可以實際行動來支持環保，像是減少使用一次性塑膠製品、外出自備環保餐具或使用環保袋、多搭乘大眾運輸工具、做好垃圾分類及回收等，只要多一個人對環境多一點關心，改變既有的生活習慣，就能為改善海洋廢棄物問題盡一份心力。

相關淨灘資訊歡迎至環保局「淨灘合作社」網站(https://www.epd.ntpc.gov.tw/Article?catID=1973)、環保署「海岸淨灘認養系統」(https://ecolife.epa.gov.tw/coastal)或「全國揪團認養淨灘臉書粉絲團」(https://zh-tw.facebook.com/SeaYouAgainTW/)網站查詢。

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(中時新聞網)