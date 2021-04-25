【全程影音】台鐵連環出包改革等何時？ 交通部長：3年後轉型企業化

台鐵月初發生列車意外傷亡上百人，昨日又發生廠商工人違規施工遭列車撞傷，政院發言人羅秉成、交通部長王國材及台鐵局長杜微等人今日中午召開記者會表示，台鐵轉型將朝企業化方向規劃，票價調整部分沒有討論。

羅秉成指出，行政院長蘇貞昌今日上午9點與相關部會召開會議，約進行3小時，並達成會議結論。王國材指出，針對台鐵改革，將朝向3大面向，安全、財務及企業轉型，而安全及財務將優先改善，企業化期程預計是3年後。

王國材表示，現已要求台鐵共204個臨軌工程全部停工，查核完畢才能復工，而未來的新建工程將由鐵道局來辦理，主要是看重鐵道局工程能量優於台鐵局。

王國材說，台鐵局將就北、中、南、東各地，成立協調會報，指派資深主管進駐，除了硬工機電整合外，對於實質工程也要督導，要全面檢視施工邊坡的防護工程、防止異物入侵的周邊相關安全措施，並已協調財政部國有財產署，把土地做為台鐵安全改善使用。

王國材表示，未來還會強化進出工地的AI智慧管理及安全防護設施，將要求所有工程督工人員，配發無線電設施，一有狀況，立即通報並緊急應變處理。

王國材說，有關台鐵財務改革，台鐵對偏鄉的部分是政策性的服務，不能減少站點，所以每年虧損約11億左右的金額，會由台鐵作補貼。台鐵員工在改革過程中，薪資福利不會改變。每年的員工退休金及利息約48億，由政府吸收，總金額加起來約59億。

王國材表示，在員工權益確保前提下，由相關部會專業人士及外部專家，共同討論規劃，等到安全等相關建設完成後，台鐵將朝企業化方向規劃。轉型所需修法，如《台鐵組織條例》、《鐵路法》等等，要一次到位，送立院尋求支持，讓台鐵能活化，預計3年後逐步朝向企業化，等到運輸營運安全無虞後，再思考票價調整的問題。

(中時 )