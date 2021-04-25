【LIVE直播】輝瑞／BNT疫苗來台有譜？指揮中心最新說明｜2021.04.25

華航機師染疫風波今再增2機師確診，總計6天7人染疫。中央流行指揮中心指揮官陳時中今天宣布，因應華航機師於澳洲確診，指揮中心啟動個案在臺活動史調查，並針對在臺接觸者匡列及回溯採檢，今日再新增1名回溯採檢者檢出陽性(案1100)，以及新增一名居家檢疫期滿者檢出陽性(案1101)，兩人同為華航機師。

同時，指揮中心針對華航機師1272人集體採檢，預計5月1日前，完成在國內的機師員採檢，至於412名還再派飛者待返國後完成。

指揮中心說明，案1100為本國籍50多歲男性，為華航貨機機組員，個案今(2021)年4月13日至4月17日曾執勤至美國，4月18日抵台，居家檢疫3天，4月21由公司安排自費期滿採檢，結果為陰性；4月22日針對澳被確診的機師接觸者進行回溯採檢，於今日確診，Ct值36，住院後核酸檢驗陰性，血清抗體陰性，感染源現正調查中。已掌握接觸者共11人，其中3人列居家隔離，8人列自主健康管理；11名接觸者中5人已採檢核酸及血清抗體，其中1人核酸及血清抗體陰性、4人檢驗中，餘6人待採檢。

案1101則為本國籍30多歲男性，同為該航空公司之貨機機師，於今年4月18日與另3名機組員一同執勤至德國，並由公司安排於當地旅館檢疫，4月22日返臺後進行3天居家檢疫，4月24日檢疫期滿後由公司安排採檢，於今日確診(Ct值28，住院後採檢Ct值34、血清抗體陰性)，感染源現正調查中。已掌握個案接觸者共17名，列自主健康管理，均安排核酸及血清抗體檢驗，其中5人檢驗中，餘12人待採檢。

陳時中表示，今天新增的兩名個案，感染源不明，跟澳洲機師的相關也還看不到，其中案1100是從美國到舊金山到邁阿密，回來有三天居家檢疫，期滿後採檢陰性，過一天後再採，Ct值41，再隔一天再採又是陰性，所以判定可能會是偽陽性。

至於案1101，4月18日至21日到德國法蘭克福長班機，回來三天期滿採檢確診，Ct值28，這個案子對台灣影響很低，幾乎是都飛航回來居家檢疫，相對比較懷疑是在外站接觸感染。

新增7例確診機師分屬於哪些機隊，是否可能為不同機隊之間互相傳染，出現隱形傳播鏈？陳時中說，截至目前確診的7名機組員分屬747、A350、330等機隊，不同機隊不會混飛，目前沒有看到機隊內群聚的情形。

圖為澳洲確診機師接觸者採檢情形，驗出4例確診，分別為案1090、1091、1092、1100。(指揮中心提供)

案1092、1100、1101接觸者採檢。(指揮中心提供)

指揮中心表示，因應機師感染事件，自4月24日起，已啟動該航空公司飛航組員全面核酸及血清採檢專案，預計採檢1,272人；截至昨(24)日核酸檢驗已採檢261人，其中1人陽性(案1101)，260人陰性；血清檢驗已採200人，其中199人陰性，1名檢驗中，將儘速完成採檢相關作業。

指揮中心統計，累計203,124例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含201,035例排除)，其中1,100例確診，分別為977例境外移入，78例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及6例調查中；另1例(案530)移除為空號。確診個案中12人死亡、1,045人解除隔離、43人住院隔離中。

圖為華航機師1272人全數採檢情形，驗出一例確診案1101。(指揮中心提供)

(中時新聞網)