印度2019冠狀病毒疾病（COVID-19）單日新增病例再創全球新高，引發民怨，當局傳出要求社群媒體巨擘推特（Twitter）移除包括若干地方議員張貼的數十則批評推文。

印度正遭第2波疫情肆虐，連日來冠狀病毒病例飆升，衛生部繼昨天通報破紀錄的34萬6786例確診，今天又通報34萬9691例新高，總病例來到1696萬例，包括19 萬2311人病故。德里更是每4分鐘就死1人，最高法院稱當地疫情如海嘯。

美國布朗大學（Brown University）公衛學院院長吉哈（Ashish Jha）投書「華盛頓郵報」說，人口13億的印度處於人道災難的邊緣，每天有2000人死亡。然而，多數專家估計，實際數字要多上5至10倍。路透社報導，當地衛生系統瀕臨崩潰。

推特（Twitter）發言人向路透社證實，推特已應印度政府所提出法律要求，移除若干推文。

推特在哈佛大學（Harvard University）的Lumen資料庫則揭露，印度政府本月23日提出法律要求進行審查，且這道緊急命令共提及21則推文，包括議員芮迪（Revnath Reddy）、西孟加拉省官員卡達克（Moloy Ghatak）和製片人達斯（Avinash Das）的推文。

印度政府這項要求的依據是2000年制訂的資訊科技法（Information Technology Act 2000）。

推特發言人透過電子郵件發表聲明說：「推特收到於法有據的法律要求時，會依據公司規範和當地法律來加以檢視。」

推特發言人說：「若推文內容違反推特規範，平台將予以刪除；若內容判定觸犯某國法律，但未違反推特規範，推特會將限制這則推文在印度的能見度。」（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1100425

(中央社)