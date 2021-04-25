施名帥將頭髮留長，新宣傳照頗有韓國歐巴的帥感。（齊心娛樂提供）

施名帥的新宣傳照有時尚感。（齊心娛樂提供）

施名帥的新宣傳照有時尚感。（齊心娛樂提供）

施名帥新宣傳照有時尚感。（齊心娛樂提供）

施名帥《我們與惡的距離》飾演精神科醫師獲好評。（摘自臉書官網）

金鐘視后朱芷瑩與施名帥感情穩定。（摘自臉書）

施名帥加入新公司，同門有莫允雯、傅孟柏、歐陽倫、徐鈞浩、許安植、楊孟霖、晏柔中及許懷民。（齊心娛樂提供）

年紀快奔4的施名帥，今年在演藝工作及感情上都有了新想法。他找到新東家，由新合作夥伴幫他開拓更多元性工作面向，近期也換了新家，鬆口透露想婚了，希望能順利把演員女友朱芷瑩娶回家。他為了求婚橋段傷透腦筋，求婚前，還設下目標得先努力賺錢，拚個鑽戒才覺得有底氣，他忍不住笑稱：「戒指夠大顆，就想得出橋段了。」

施名帥前陣子到戶政事務所辦理戶籍事務，曾開玩笑要身旁的朱芷瑩乾脆直接登記結婚，沒想到被她賞了白眼。人緣還不錯的他，前陣子搬家時，好友劉冠廷、姚淳耀、范少勳都抽空幫忙；他想求婚，尚缺一顆鑽戒，導演鍾孟宏熱心要拿自己的戒指借他，「豆哥（納豆）還說要借我錢，以前年代用借的可以，現在不同，我還是有點自尊心的」。

他出身單親家庭，特別渴望組個圓滿家庭，他與朱芷瑩討論過生小孩的問題，「我是外公外婆帶大，外婆說社會這麼亂，不生也沒關係，不然就是要有錢，小孩才不會辛苦，至於媽媽，我做什麼她都支持。以前我常不快樂，媽媽就會說『窮』和『快樂』是2件事，她覺得最不需要煩惱的就是錢，她通常煩惱一些無聊的事，像放在家裡的書要被蟲吃掉這類的」。

施名帥出道13年，詮釋過黑道、酒保、刑警、反串、更生人等，角色百變，配角作品多過主角，「很多配角加起來，賺的錢不見得比主角少」。他樂觀個性看起來是受媽媽影響，本身性格也很佛系，認為沒有角色非他不可，因此他和導演碰面聊角色，總是會熱心地推薦其他演員，像是高英軒、莫子儀、黃健瑋，「我是提醒劇組也可以找這些人聊聊，他們演不演不是我能決定，況且我也不會亂講」。

電影《灼人秘密》剛開始找施名帥扮演副導，導演趙德胤後來問他願不願意挑戰飾演導演角色，「因為年紀和氣場還不到，我常有『為什麼是我』的疑問」。他自嘲幾乎所有人都可以和他撞角色，他和納豆也撞過，笑稱：「可能大家覺得我什麼都能演，比如找不到楊祐寧，只好找我。」透露自己在《我們與惡的距離》飾演精神科醫師，其實當初最先找的是黃健瑋。

有什麼角色是看到後非演不可？「《與惡》的角色找我，我就覺得跟我很接近，因為我想像得到，有什麼可以在這角色玩的或實驗。《麻醉風暴2》的炸彈客角色找上我的時候，甚至連劇本都還沒有，所以看到劇本會想到很適合誰，是因為覺得其他演員更容易接近角色的樣子」，他帶點撒嬌口吻說：「我常演一些離我很遠或很難的角色，我很想要輕鬆一點，但找我的都很難啊。」

大家認為拍談情說愛的作品最輕鬆，「愛情戲不一定要親親抱抱啊」，其實他連拍牽手戲都覺得害羞。他曾在電影《血觀音》有3P橋段，對此他解釋，當時主要很想和導演楊雅喆合作，對手又都是劇場出身，「我很放心，把它（3P橋段）當舞蹈來跳，只是拍的時候滿痛苦的，但不敢講」，對於演肢體接觸的戲，坦言仍需要克服心理障礙。

他認為，演員透過不同生活體驗，也許對表演有幫助，但不見得適合套用在每個人身上，端看自己怎麼過日子，「所有的創作都可以靠想像而來，表演這件事，只有自己可以當自己的老師，要和自己相處、搞定自己，它體現你生命的狀態跟你對事情的觀點，如果自己對表演這件事沒有明確意識和理解，那就不知道自己在幹嘛」。

「每一次演出都有瓶頸，那就要靠自己想辦法，沒有成功的路是可以照著走的，每個角色也沒有非誰不可，除非我很喜歡，像《與惡》，我可以玩出別人做不到的東西，但有些我很難想像的角色，我可以挑戰，只是要花比較大的力氣。像我在《灼人秘密》沒幾場戲，但我花3個禮拜去海邊看海，一直吃東西，想把自己吃肥」。

他對於常演「綠葉」角色也有自己的論見，「一齣戲不可能每個人都主角，我喜歡演戲不見得是我喜歡演主角，演戲的快樂和戲份、角色無關，主要是跟一群人共同完成作品。如果有得失心，我早就氣瘋了」。他坦言，表演路上「什麼糟糕的都遇過」，「這10年來最慘的是，資方覺得我的流量不夠」，他近期演完影集《黑喵知情》，粉絲數大幅成長，正學著慢慢讓自己更「接地氣」。

施名帥平時很宅，也不擅應酬，自認有社交障礙，日前到腳踏車店修理單車，明明外面天氣冷，他走出店家門口後卻滿身大汗，「我跟陌生人講話就會莫名緊張，心裡壓力負擔很大，跟陌生的劇組合作，開拍前一天也一定會失眠」。他不喝酒，以前會去應酬場子，但總覺得格格不入，30多歲之後，他決定觀照內心意志，像是劇組殺青宴會去露個臉就先離開。

他說，殺青酒上會有前輩要他喝酒，場面就容易尷尬，「對我來講，我也很想好好感謝大家，但不知道該怎麼做，而且我是需要暖機的人」。個性被動又需要暖機，怎麼追到女友？他頗有自信地秒回：「靠顏值啊，該勇敢的時候我會勇敢。」他非常尊重女友且自律，笑說：「不要讓人家覺得貴圈很亂，有女友之後，別人對我有好感這件事，我是關起來的。」

(中時 )