楊冪和劉詩詩2009年因合作仙俠劇《仙劍奇俠傳3》變成好閨密，未料之後就鮮少同框，姊妹情疑似變調，不過近日劉詩詩被拍到低調探班楊冪，兩人親密勾肩搭背，多年姐妹情令人羨煞不已。

劉詩詩近日被拍到現身劇組探班楊冪，打扮休閒低調的她，雖然帶著漁夫帽和口罩，但仍難掩明星氣質，而穿著短褲的楊冪，露出一雙纖細長腿，2女神在路邊熱聊，之後楊冪更勾肩搭背目送劉詩詩上車，楊冪還走到車窗旁跟劉詩詩對話，最後才揮手道別，感情看起來相當好。

劉詩詩探班楊冪。(圖／翻攝自微博)

而兩人私下身材纖細，狀態也是維持很好，令人稱羨不已，網友大讚「劉詩詩私服好帥」、「看見滿滿回憶」、「活久見了」、「真的是爺青回，神仙友情」。劉詩詩和楊冪因為《仙劍奇俠傳3》成為好閨密，但因為她們不僅年齡相仿，角色重疊度高，因此常被拿來比較，加上婚禮都沒有邀請對方，也鮮少互動同框，因此出現鬧翻的傳聞。

去年兩人一同出席「COSMO時尚盛典」，並同台受訪，被問到最想回到什麼時候？劉詩詩表示：「我覺得現在挺好的，珍惜當下」，而輪到楊冪回答時，她打趣說：「我也覺得現在挺好的，妳幹嘛搶我台詞？可以選的話想站在劉詩詩旁邊早一點說這話，讓她沒話可說」，幽默調侃對方，讓劉詩詩也笑了，久違互動也被視為雙姝破冰。

(中時新聞網)